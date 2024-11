Zaharova podsetila: Putin je već rekao šta će se desiti ako Zapad dozvoli oružje dugog dometa

Ruski predsednik Vladimir Putin već je komentarisao potencijalno davanje dozvole Kijevu da koristi oružje dugog dometa za napade na teritoriju Rusije, izjavila je večeras portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

„Predsednik je sve već rekao o ovom pitanju", rekla je Zaharova, preneo je Sputnjik.

Sputnjik navodi da se Putin se o ovoj temi već oglasio 12. septembra

"Upotreba zapadnog oružja dugog dometa protiv Rusije značiće direktno učešće zemalja NATO u konfliktu u Ukrajini. Odnosno, ako rat na teritoriji Ukrajine budu pomerali na istok, tu se neće zaustaviti - stići će i na Zapad", rekao je tada ruski predsednik Vladimir Putin.

On je dodao da bi ovakva odluka značila promenu prirode sukoba.

"Ako ova odluka bude doneta, to će značiti direktno učešće zemalja NATO, SAD i evropskih zemalja u ratu u Ukrajini. I to, naravno, bitno menja samu suštinu, samu prirodu sukoba. To će značiti da su zemlje NATO, SAD i evropske zemlje u ratu sa Rusijom. A ako je to tako, onda ćemo doneti odgovarajuće odluke na osnovu pretnji koje će nam biti stvorene", istakao je tada Putin.

Večeras je, prema pisanju Njujork tajmsa, Rojtersa i još nekih medija, amdinistracija odlazećeg predsednika Džozefa Bajdena odobrila Ukrajini da koristi dalekometne krstareće rakete ATACMS za udare duboko u rusku teritoriju, a nakon toga, to su učinile i Francuska i Velika Britanija, dopuštajući korišćenje raketa SCALP/Storm šedou, preneo je Figaro.

Autor: Marija Radić