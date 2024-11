'IMBECILI ŽELE TREĆI SVETSKI RAT PRE NEGO ŠTO MOJ OTAC DOBIJE PRILIKU' Trampov sin reagovao na Bajdenovu dozvolu Ukrajini, poruka i od Maska

Donald Tramp Mlađi i Ilon Mask o Bajdenovoj odluci da dozvoli Ukrajini napade ATACMS unutar Rusije.

Donald Tramp Mlađi, sin novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa, oglasio se povodom odluke još uvek aktuelnog šefa Bele kuće Džoa Bajdena da Ukrajini dozvoli korišćenje raketa ATACMS za napade unutar Rusije.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh