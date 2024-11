'TRAŽILA JE TO, OTELO SE KONTROLI' Ubica iz Budimpešte izneo bizarnu teoriju o smrti mlade turistkinje

Pojavili su se novi detalji u vezi sa smrću Mekenzi Mihalske (31), medicinske sestre koja je iz Amerike doputovala u Budimpeštu gde je ubijena.

Naime, kako prenose mađarski mediji, sumnja se da je mlada medicinska sestra preminula usled burnog seksualnog odnoa koji je imala sa osumnjičenim 37-godišnjim Ircem. On ju je, kako sam tvrdi, vezao tokom sado-mazo intimnog odnosa, što je dovelo do tragedije.

Inače, muškarac je u Mađarsku došao da radi i rekao da mu je mnogo žao zbog ove tragedije, kao i da želi da se izvini porodici devojke.

"Prilično je uobičajeno da javnost odmah donese presudu da je ovo brutalno ubistvo, ali to ovde nije slučaj. Realnost je da su se ta dva stranca upoznala u noćnom klupu u Pešti. Popili su mnogo viskija, a zatim nastavili dalje", rekao je advokat koji brani 37-godišnjeg muškarca.

Prema izjavi advokata, seks između dvoje stranaca je postao grub i Amerikanka je bila ta koja je od Irca tražila sado-mazo seks.

"Moj klijent je rekao da je devojka tražila od njega da joj nanese bol, da je veže, jer bi je to još više uzbudilo. Muškarac je rekao da to ranije nije uradio i da je to na njen zahtev. Nažalost, stvari su postale grube, devojka je ostala bez kiseonika, izgubila svest i ugušila se. Ovo sve mislim da će biti potkrepljeno nalazom obdukcije i veštačenjem lekara", objašnjava advokat Giorgi Magiar za blikk.hu.

Kako je advokat objasnio, muškarac nije obavestio policiju jer je imao "samoodbrambenu reakciju", i sebe je pokušao da "sačuva problema".

"Bio je to slučajan čin bez namere", objašnjava advokat.

Američka turistkinja je nestala 4. novembra u prestonici Mađarske nakon što je rešila da ostane sama u Budimpešti i produži svoj odmor na kojem je bila sa prijateljicom. Međutim, ubrzo je prolašena nestalom i mrtvom.

Istražitelji su saznali da je svoje poslednje sate provela sa muškarcem iz Irske i da su nakon izlaska otišli do njegove kuće u prestonici Mađarske.

Muškarac je pokušao da prikrije dokaze i telo medicinske sestre sakrio u blizini jezera Balaton. Policija ga je uhapsila 6. novembra a on im je tokom ispitivanja rekao gde se nalazi telo devojke.

Mekenzi je na ovo putovanje prvobitno trebalo da krene sa momkom, ali su usled nekih svađa i nesuglasica, rešili da se rastanu i da svako krene svojim putem - ona na putovanje, a on da ostane u SAD.

Kaže da su probleme u vezi imali duži vremenski period.

Autor: Iva Besarabić