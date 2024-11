Pavle Staničić: Svet na ivici trećeg svetskog rata, ali postoji nada za mirne pregovore (VIDEO)

Svet se nalazi pred kritičnim trenutkom: eskalacija tenzija između Rusije i Zapada budi strahove od globalnog sukoba.

Odluka Sjedinjenih Država, uz podršku Francuske i Velike Britanije, da dozvole Ukrajini napade na dubinu ruske teritorije dodatno komplikuje situaciju, dok sagovornici Pinka upozoravaju na moguće posledice i pozivaju na razum i diplomatsko rešenje.

Advokat Pavle Staničić istakao je da je odluka američke administracije, uz podršku Francuske i Velike Britanije, da dozvoli napade na dubinu ruske teritorije veoma ozbiljna i rizična.

- Svi smo svesni da bi bilo kakav napad na dubinu ruske teritorije Rusija shvatila kao direktno mešanje SAD, EU i NATO-a. To bi neizbežno dovelo do svetske katastrofe. Nadam se da je ovo samo taktika zauzimanja pozicija pred mirovne pregovore, koji će se, po mom mišljenju, održati najkasnije na proleće sledeće godine - izjavio je Staničić.

On je dodao da očekuje da razum preovlada u obe strane.

- Ovo su samo pretnje, ali Kremlj je sigurno spreman da odgovori ako dođe do realizacije tih udara. To bi moglo označiti početak kraja za sve - zaključio je on.

Novinarka Informera Zvezdana Jevtić osvrnula se na ulogu Bajdenove administracije u aktuelnim dešavanjima, ističući da je njihova politika mogla dovesti svet do ivice trećeg svetskog rata.

- Nažalost, svedoci smo da je Bajdenova administracija, sa Kamalom Haris, priželjkivala ovakav scenario. Da je ona ostala na vlasti, imali bismo eskalaciju konflikta i neminovno ulazak u treći svetski rat - izjavila je Jevtićeva.

Ona je takođe naglasila da je pobeda Donalda Trampa na izborima možda poslednja šansa za mir.

- Tramp je već najavio prekid pomoći Ukrajini i pregovore sa Putinom i Zelenskim. Nadam se da će njegov pristup doneti smirivanje situacije - dodala je ona.

Na pitanje o unutrašnjim političkim potresima u evropskim zemljama, Staničić je komentarisao situaciju u Nemačkoj, gde je najavljeno glasanje o poverenju vladi u decembru.

- Mislim da će Šolc izgubiti i to malo podrške koja mu je ostala. Očekujem da će Nemačka revidirati svoje odluke u naredna dva meseca - izjavio je on.

Iako je globalna situacija sve napetija, sagovornici su istakli nadu u mogućnost mirovnih pregovora. Uprkos pretnjama i teškim prognozama, sagovornici Pinka izrazili su uverenje da razum može prevladati i sprečiti katastrofalne posledice.