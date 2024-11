ŠOLCOVO VELIKO 'NEIN' ZELENSKOM! Nemačka neće obezbediti Ukrajini isporuku raketa dugog dometa! Odluka kancelara je nepromenjena

Nemačka ostaje pri svojoj odluci da Ukrajini ne obezbedi rakete dugog dometa, rekao je danas portparol nemačke vlade, prenosi BBC.

"Odluka kancelara je nepromenjena", rekao je portparol nakon što je upitan može li doći do promene u politici nakon odluke SAD da dozvoli Ukrajini da ispaljuje rakete dugog dometa na rusku teritoriju.

Nemačka je drugi najveći donator vojne pomoći u Ukrajini posle SAD, ali je kancelar Olaf Šolc odlučio da ne oprema Ukrajinu raketama dugog dometa Taurus nemačke proizvodnje.

Nemački lider se prošle nedelje suočio sa kontroverzom nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, potez koji je njegov ukrajinski kolega nazvao "Pandorina kutija" i "slabljenje Putinove izolacije".

Podsetimo, svetski mediji su sinoć, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, izvestili da je američki predsednik Džo Bajden prvi put odobrio Ukrajini da koristi američke rakete dugog dometa za udar na rusku teritoriju. Prema izvorima, prvi udari duboko u rusku teritoriju najverovatnije će biti izvedeni raketama ATACMS.

Zvanični Kremlj reagovao je na te navode i poručio da je predsednik Rusije Vladimir Putin ranije jasno formulisao stav Moskve u vezi sa odlukama o dalekometnim udarima na njenoj teritoriji.

"Ovde je stav našeg predsednika, stav ruske strane, vrlo jasno i nedvosmisleno formulisan od strane šefa naše države u izjavi koju je dao u Sankt Peterburgu, kada je tamo govorio na jednom forumu. To je bilo pre samo nekoliko meseci i tamo je sve bilo vrlo jasno rečeno“, poručio je Peskov.

On je rekao da je Kremlj pažljivo ispratio sve objave medija o tome da će biti dozvoljeno da se koriste rakete dugog dometa za napad na Rusku Federaciju.

"Predsednik Rusije Vladimir Putin je već objasnio - i to vrlo jednostavno. Činjenica je da udare ne izvodi Ukrajina, već one zemlje koje daju dozvolu. Ciljanje i druge usluge ne vrši ukrajinska vojska, već vojni stručnjaci iz zapadnih zemalja i to radikalno menja modalitet njihove (Zapada i SAD – prim. aut.) umešanosti u ukrajinski sukob“, rekao je Peskov.

Autor: Aleksandra Aras