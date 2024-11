Uhapšen sin norveške princeze: Osumnjičen za silovanje, policija pronašla nož

Norveški mediji su intenzivno izveštavali o ovom slučaju, ističući da je reč o osobi koja, iako bez zvanične titule, dolazi iz kruga kraljevske porodice.

Marijus Borg Hoibi (27), sin norveške princeze Mete-Marit iz njenog ranijeg odnosa, uhapšen je u ponedeljak uveče pod sumnjom za silovanje, saopštila je policija.

Ovaj slučaj potresao je norvešku javnost, budući da Borg Hoibi nema zvaničnu javnu ulogu, ali je deo kraljevske porodice i odrastao je zajedno sa polusestrom princezom Ingrid Aleksandrom (20) i polubratom princom Svere Magnusom (18).

Policijsko saopštenje otkriva da je Borg Hoibi osumnjičen za kršenje krivičnog zakona, koji obuhvata "polni odnos sa osobom koja je onesposobljena ili iz drugih razloga nije u stanju da pruži otpor". U dodatnom objašnjenju navodi se da se radi o seksualnom činu bez potpune penetracije.

