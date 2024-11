TRAMP ŽELI DA KUPI NAJVEĆE OSTRVO NA SVETU?! Šok vest – moguća najveća ekspanzija američke teritorije ikada?

Administracija novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa ponovo je pozvala na razgovore o mogućnosti da Sjedinjene Države kupe Grenland, što je ideja koja se pojavila još tokom Trampovog prvog mandata.

Tada je Tramp tvitovao sliku priobalnog Grenlanda sa uređenom, sjajnom Trampovom kulom koja se nalazi iznad pejzaža.

U opisu posta je napisao: "Obećavam da to neću učiniti Grenlandu!"



U avgustu 2019. godine, Tramp je potvrdio novinarima da je zainteresovan za kupovinu Grenlanda, a ova ideja je izazvala i radoznalost i debatu.

"Danska ga u suštini poseduje. Mi smo veoma dobri saveznici sa Danskom, štitimo Dansku kao što štitimo velike delove sveta. Tako da se pojavio koncept i rekao sam: 'Svakako da je to interesantno i mi bismo bili zainteresovani.' Popričaću malo sa njima", rekao je Tramp.

Wall Street Journal je prvo izvestio o ovom Trampovom interesu, pozivajući se na izvore koji su rekli da je tu ideju pomenuo sa "određenim stepenom ozbiljnosti“.

Ideja je odložena nakon što je Džo Bajden preuzeo dužnost 2021. godine, ali se ponovo pojavila na internetu nakon Trampove pobede ranije ovog meseca.

Republikanski kongresmen Majk Kolins iz Džordžije objavio je 7. novembra nešto što izgleda kao izborna mapu sa Grenlandom i u opisu napisao "Projekat 2029", piše Fox News.

Od tada, član parlamenta u Danskoj odbacio je ideju da Sjedinjene Države kupe Grenland kao američku teritoriju. Prema poruci Rasmusa Jarlova, danski parlament ne namerava da nikome ponudi teritoriju, posebno Sjedinjenim Državama.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA