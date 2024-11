HOROR U OSNOVNOJ ŠKOLI! Učenik četvrtog razreda pokušao da obesi sedmogodišnjeg dečaka u WC-u?! (FOTO+VIDEO)

Jedan sedmogodišnji dečak je pretrpeo stravično vršnjačko nasilje, kada je drugi dečak pokušao da ga obesi u školskom WC-u, izjavili su roditelji napadnutog deteta.

Učenik drugog razreda osnovne škole u Valdorfu u Merilendu u SAD, povređen je i završio je u bolnici posle incidenta 15. novembra. Jedan učenik je navodno pokušao da ga obesi duksericom o kuku na vratima školskog toaleta, preneo je WCAX.

Međutim, osumnjičeni učenik četvrtog razreda, potrčao je po pomoć kada je "obešeni" dečak počeo da se bori za vazduh. Direktor škole je dotrčao, oslobodio "obešenog" dečaka i pozvao hitnu pomoć.

Majka nesrećnog deteta je na društvenim mrežama napisala da je pronađen "sa penom na ustima i bez svesti". Dijagnostikovana mu je kontuzija vrata i modrica zbog prekida dotoka krvi.

Porodica učenika drugog razreda ispituje kako se incident dogodio i da li je u pitanju vršnjačko nasilje ili rasizam.

- Ako pogledate mog sina, on ima podočnjake. Još uvek ima modrice na vratu od gušenja. Doživeo je veliku traumu. Trebaće mu vremena za oporavak. Ovo nije nešto što će prebroditi preko noći - rekli su za WCAX dečakovi roditelji, koji ne žele da budu identifikovani. Nadležna školska zajednica je međutim negirala incident.

Parents' fury as seven-year-old boy is 'hanged' in school bathroom by fourth grade 'bully' https://t.co/g43yXdsUyz