Kralj Čarls zapenio od besa: Rešio da protera jednog člana kraljevske porodice, a on mu ovako uzvratio

Kralj Čarls pokušava da protera jednog člana porodice sa kraljevskog imanja – a sada bi ta kazna mogla da se proširi i na učešće te osobe na božićnim proslavama kraljevske porodice ove godine.

Čarls je besan jer je njegov brat narušio reputaciju kraljevske institucije i preduzima radikalnije mere da ga izbaci iz porodice, zbog uloge princa Endrua u skandalu sa Džefrijem Epstinom. Times izveštava da Čarls radi na izbacivanju Endrua iz ,,Royal Lodge"-a, imanja vrednog 30 miliona funti koje se nalazi na Vindzorskom zamku, a koje je nekada bilo dom Kraljice Majke – ali je Endru, nekako, uspeo da sakupi sredstva i pronađe milion funti kako bi izbegao iseljenje.

„Čarls je shvatio da je Endruova povezanost sa Epstinom napravila od njega nesigurnu osobu“, rekao je Stiven Bejts, bivši kraljevski reporter i autor knjige ,,The Shortest History of the Crown", za ovu novinsku kuću. „Optužbe za njegovo ponašanje nikada nisu bile uspešno potisnute i učinile su ga 'oštećenom robom'.“

Sada bi Čarls mogao da preduzme sledeći korak u isključivanju Endrua, tako što će mu zabraniti da hoda zajedno sa ostatkom kraljevske porodice na godišnjoj božićnoj službi na Sandringhamu. Kraljica Elizabeta bi možda postupila drugačije — išla je u crkvu sa Endruom i „uvek je verovala u hrišćansko oproštanje“, izjavila je kraljevska biografkinja Sali Bedel Smit— ali Čarls bi mogao naterati Endrua da održi distancu. „Čarls jasno vidi štetu koju je Endru nanio instituciji monarhije“, dodao je Bejts.

Ova novinska kuća je takođe napomenula da „ako Endru bude prisustvovao okupljanju na Vindzoru za božićnu službu u crkvi Svete Marije Magdalene na Sandringemu, to će značiti da ga Čarls nije potpuno isključio“.

Ove godine, božićne proslave biće drugačije, bez obzira na to da li će Endru prisustvovati ili ne. „Božić na Sandringhamu bio je apsolutno centralan za porodicu dugi niz godina, i ta tradicija će verovatno biti nastavljena sa Čarlsom“, objasnio je kraljevski ekspert Dankan Larkomb u nedavnom intervjuu za Mirror.

„Ne mislim da će Čarls potpuno da promeni pravila, ali postoji velika šansa da će olabaviti neka pravila. Mislim da su mnogi od strogih aspekata Božića bili zaslužni za vojvode od Edinburga, koji je bio veoma strog u pogledu vremena. Ali mislim da je kralj opušteniji po pitanju tih stvari.“

Osim božićne službe na Sandringhamu, očekuje se da Kejt Midlton i princ Vilijam organizuju i svoje vlastite božićne proslave. „Vilijam i Kejt će, kako se očekuje, organizovati 'rivali božićnu zabavu' u svom domu na imanju Sandringham, Anmer Hallu, sa Kejtinom porodicom, uključujući njene roditelje, Majka i Kerol, koji će prisustvovati“, prenosi The Daily Beast. Midlton će takođe organizovati svoj godišnji božićni koncert.

