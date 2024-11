OGLASIO SE ZELENSKI: Ispaljivanjem nove ruske rakete eksalirana situacija i prekršena Povelja UN

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski reagovao je danas na izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina o upotrebi nove ruske balističke rakete, rekavši da je time ekslairana situacija u ratu u Ukrajini i prekršena Povelja UN.

''Putin je danas priznao da je napravio već drugi korak ove godine ka eskalaciji, ka širenju ovog rata. Korišćena je nova balistička raketa. Putin je pogodio naš grad Dnjepar, jedan od najvećih gradova Ukrajine. Ovo je očigledno i ozbiljno povećanje obima i brutalnosti ovog rata, cinično kršenje Povelje UN od strane Rusije", rekao je Zelenski tokom svog večernjeg obraćanja, prenosi Ukrinform.

On je dodao da je prvi korak Rusije ka eskalaciji za godinu dana bilo je uključivanje Severne Koreje u rat protiv Ukrajine, "i to kontingenta od najmanje 11.000 vojnika''.

President Volodymyr Zelenskyy says that a #Russian attack on #Ukraine with a new type of ballistic missile is a “clear and severe escalation in the scale and brutality of this war.”https://t.co/dFSOdKPMZS pic.twitter.com/spQPKfNS7d