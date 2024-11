Predviđanja šta bi mogla da bude Putinova meta u slučaju eskalacije nuklearnog rata su brojna.

Globalne nuklearne tenzije i pretnja od trećeg svetskog rata su skočili nakon što je američki predsednik Džo Bajden dozvolio Ukrajini da koristi njihove dalekometne projektile za mete duboko u ruskoj teritoriji, što bi moglo da dovede do “nuklearnog odgovora” Rusije.

Ukrajina je ubrzo nakon toga izvela udar sa šest balističkih raketa ATACMS na ruski vojni objekt u Karačevu u regionu Brjanska. U međuvremenu je Moskva nakon Bajdenove odluke izmenila svoju nuklearnu doktrinu.

Ažurirana doktrina predviđa da osnova za nuklearni napad može biti agresija protiv Rusije i njenih saveznika od strane bilo koje nenuklearne države uz podršku nuklearne države, kao i masovni vazdušni napad nenuklearnim sredstvima, posebno dronovima.

Odnosi SAD i Rusije sve gori

Do Bajdenove odluke došlo je u ključnom, osetljivom trenutku, svega dva meseca od ulaska njegovog naslednika Donalda Trampa u Belu kuću. Trampovtabor je brzo optužio Bajdena da pokušava da omogući početak trećeg svetskog rata pre nego što on uđe u kancelariju.

Odnosi između Rusije i SAD su se značajno pogoršali od početka rata u Ukrajini i sada su gori nego za vreme Hladnog rata. Senka nuklearne pretnje ponovo se nadvija nad svetom, a mediji i stručnjaci već govore o potencijalnim metama na obe strane.

Dok je nedavno objavljeno koji bi objekti mogli da budu na meti američkih raketa u Rusiji, postoji i nekoliko glavnih lokacija u Americi koje bi mogle da imaju razlog za brigu.

Kako piše britanski “Metro”, ruska državna televizija je pre nekoliko godina otvoreno iznela gde bi zemlja mogla da usmeri svoje nuklearno oružje u slučaju sveopšteg rata. Kako navodi portal, na snimku koji je kanal kasnije izbrisao otkrivene su potencijalne mete, ali Rojters je izvestio o tome što je preneto i naveo koje su glavne lokacije u SAD koje bi se mogle suočiti sa pretnjom.

Pentagon, Virdžinija

Najočiglednija meta. Druga najveća zgrada u svetu ima pet strana i nimalo nade da izbegne da bude cilj u slučaju nuklearnog rata koji uključuje Ameriku, navodi “Metro”.

Već postoji presedan – teroristički napad na štab američkog Ministarstva odbrane u Arlingtonu 11. septembra 2001.

“Metro” navodi da bi ruska strategija ovde bila prilično jasna – nuklearno bombardovanje Pentagona moglo bi da poremeti vojni odgovor SAD i osakati komandne protokole. Takođe bi to bila velika simbolička pobeda koja bi negativno uticala na moral neprijatelja.

Kamp Dejvid, Merilend

U scenariju nuklearnog rata, Rusija bi mogla da gađa Kamp Dejvid zbog njegove simboličke važnosti, potencijalnog poremećaja američkog rukovodstva i stvarnog psihološkog uticaja.

Kamp Dejvid je predsedničko utočište koje se prostire na 50 hektara šuma i brda okruga Frederik u Merilendu. Korišćeno je kao mesto za povlačenje američkih predsednika otkako je Frenklin Ruzvelt odlučio da ga pretvori u utočište 1942.

Napadom na Kamp Dejvid, u kojem američki predsednici često drže diplomatske diskusije, donose važne odluke i traže sigurnost u turbulentnim vremenima, Rusija bi pokazala da je sposobna da udari u samu srž neprijatelja.

Pomorska radio stanica Džim Krik, država Vašington

Smeštena kod Osa u državi Vašington, severno od Sijetla, pomorska stanica Džim Krik je objekat za prenos radio signala američke mornarice.

Primarna misija stanice je da prenosi naređenja podmornicama američke mornarice u Pacifičkoj floti. Deo tog zadatka uključivao bi komunikaciju sa podmornicama opremljenim nuklearnim bojevim glavama usmerenim direktno na Rusiju.

