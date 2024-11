NAPADNUT IZRAEL! BOMBE PADAJU NA TEL AVIV? Na meti Ašdod, Haifa i drugi gradovi! Rakete ciljaju vojne baze, ljudi beže!

Sirene su se čule u Haifi i severnim gradovima Izraela. Pre toga su aktivirane sirene u Tel Avivu i okolnim gradovima i naseljima.

Libanski Hezbolah saopštio je danas da je izveo napad dronovima i raketama na vojne baze u Tel Avivu i na jug Izraela, prenela je agencija Frans pres.

Opisujući to kao kompleksnu operaciju ta proiranska organizacija je navela da je ispalila "salve raketa i lansirala rojeve dronova" na vojnu bazu u Tel Avivu.

Na jednom video snimku može se videti kako raketa pogađa stambenu zgradu u Haifi.

Footage shows the moment a Hezbollah missile hit a building in Haifa, northern occupied Palestine. pic.twitter.com/06AY9A4RxA

U odvojenom saopštenju se dodaje da su lansirani dronovi sa eskplozivom na pomorsku bazu u Ašdodu na jugu Izraela.

Izraelski mediji su javili da su se sirene oglasile u centralnom Izraelu, pošto su dugometne rakete ispaljene iz Libana, a dodaje se da izraelska vojska proverava detalje.

🔻Hezbollah missiles hit Petah Tikvah and Haifa near Tel Aviv. #Lebanon #Hizbullah #TelAviv F-35 AfraSaraçoğlu Burak Mengü Şaban Bülent Uygun Birol Aydın #HalkAçSandıkŞart pic.twitter.com/mPg5tVI0AK

Kasnije je objavljeno da je oko deset raketa ispaljeno iz Libana na centralni izrael, te da je nekoliko presretnuto. Izveštaja o mogućim povredama nije odmah bilo.

Nešto ranije je, na tvrdnju Hezbolaha da je ciljana pomorska baza u Ašdodu na jugu Izraela dronovima u 9.00 sati, objavljeno da se nisu čula upozorenja sirena na bespilotne letelice u to vreme ni kraj granice sa Libanom na severu, ni kraj Ašdoda i da vojska ne zna za to.

🇱🇧⚔🏴‍☠🇺🇸 The occupation soldiers flee to shelters in Tel Aviv due to the rocket barrage from Lebanon pic.twitter.com/RqvXfriOwK