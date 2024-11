Ptičji grip pronađen u svežem mleku: Raste broj zaraženih širom Amerike

Virus ptičjeg gripa otkriven je u sirovom mleku sa farme mleka u Kaliforniji. U pitanju je mleko koje se inače prodaje u prodavnicama širom zemlje. Istovremeno, saopšteno je da broj zaraženih ljudi od ptičjeg gripa širom Amerike raste.

Zvaničnici za javno zdravlje okruga Santa Klara objavili su u nedelju da je uzorak sirovog mleka sa farme iz Fresna, najvećeg proizvođača i maloprodaje mlečnih proizvoda u Golden Stejtu, iz prodavnice 21. novembra bio pozitivan na virus.

Oni veruju da je verovatno bio kontaminiran ptičjim gripom H5N1, pošto u državi nije zabeležen nijedan slučaj H5 i nije identifikovan ni kod jedne krave, izveštava Los Anđeles tajms.

"Ovo nije iznenađujuće, s obzirom na to koliko brzo se čini da se H5N1 širi među farmama u Kaliforniji, i s obzirom na činjenicu da se ove epidemije na farmama otkrivaju velikim delom zbog masovnog testiranja na sirovom mleku sa farmi", Dženifer Nuco, direktorka iz Centra za pandemiju na Univerzitetu Braun, rekao je agenciji, piše Daily mail.

"Ono što ne znamo je koliki rizik H5N1 predstavlja za ljude koji piju nepasterizovano, zaraženo mleko", dodaje se.

