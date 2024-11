Niko ne zna koliko je zapravo Putinovo bogatstvo, evo zbog čega se veruje da je on "težak" 200 miljardi dolara

Na papiru, predsednik Rusije Vladimir Putin izgleda kao skroman državnik sa umerenim primanjima. Kremlj tvrdi da Putin godišnje zarađuje 140.000 dolara. Njegova javno objavljena imovina uključuje stan čija je površina 74 kvadratna metra, kao i prikolicu i tri automobila.

Međutim, prema nekim stručnjacima, Putin bi mogao biti najbogatiji čovek na svetu sa bogatstvom koje iznosi čak 200 milijardi dolara, prenosi portal "Fortune". Iako je to ogroman iznos novca za bilo koga, ova procena možda nije toliko nerealna. Evo i zašto:

Kolekcija luksuznih satova

Putin je često viđen kako nosi luksuzne satove čija vrednost višestruko premašuje njegovu navodnu godišnju platu. Na primer, nosio je "Patek Philippe" sat vredan 60.000 dolara, a navodno poseduje i "A. Lange & Söhne Toubograph" od 500.000 dolara, kao i druge skupocene modele.

