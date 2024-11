Avganistanac ubijao prostitutke iz verskih razloga: Raskomadao ih nožem, na sudu se branio da je bio 'začaran'

Ebdullah A. (27) iz Avganistana počinio je jezivo krvoproliće u bečkom bordelu 23. februara, a sada je konačno izveden pred sud.

Tužitelj je na suđenju rekao da je 27-godišnjak zadao "više od stotinu uboda nožem" trima bespomoćnim seksualnim radnicama s dva posebno kupljena kuhinjska noža "nakon džuma namaza u džamiji", javlja Fenix magazin.

Žrtve su doslovce bile "raskomadane", a Avganistanac "krvožedan", rekao je tužilac.

"Stravičan prizor na mestu zločina šokirao je čak i iskusne istražitelje", rekao je tužilac.

O motivu muškarca koji je 2021. došao u Austriju preko Bugarske i Mađarske, tužilac je rekao: "Izjavio je da ga je hrišćanska pomagačica izbeglicama iz Holandije, koju je sreo na putu za Austriju, 'začarala'. Želela je da ima seksualni odnos s njim, ali je on strogi musliman, koji nije bio oženjen, te je to rigorozno odbijao, ali je to i raspirivalo njegov unutarnji sukob. Čovek koji je iz Koruške ilegalno došao u Beč u Kuranu je očigledno naišao na sure koje su podstakle njegov strah od pakla i želju za osvetom."

Branilac Filip Špringer stao je u odbranu svog klijenta, te je izjavio da muškarac dolazi iz "više klase" i potiče od bivših državnih radnika koji su emigrirali u Iran, kao i da je bio "najpametniji u svojoj porodici". Trebalo je da završi studije informatike u Europi.

"Ali odmah po dolasku imao je teške trenutke i doživeo je ogroman psihički stres, što je izazvalo njegovu neverovatnu mržnju", rekao je branilac.

Porodica iz Teherana je čak izdaleka angažovala egzorcistu da mu pomogne. Ali, to naravno nije imalo efekta.

"Ne poriče da se tragedija dogodila kako je navedeno", rečeno je na suđenju.

Tada je, međutim, bio u stanju koje je bilo "nezamislivo nenormalno" i više se nije mogao kontrolisati. Sada su stvari drugačije zbog lekova koje pije.

Tokom ispitivanja, okrivljeni je insistirao na prevodiocu: "Hteo sam da živim u Austriji...", promrmljao je na sudu, a zatim je dao uvid u svoj zbunjujući svet: "Da, ta pomagačica izbeglicama me je stvarno začarala", rekao je sudiji. "To je dokazano", tvrdio je, rekavši da se protiv toga borio čitajući Kuran.

Porotnici sada moraju odlučiti hoće li 27-godišnjaku biti suđeno ili je psihički neuračunljiv. U svom veštačenju na 65 stranica sudski veštak Peter Hofman izneo je crnu prognozu za 27-godišnjaka. Teški šizofreničar predstavlja "veliku opasnost", pošto je i dalje u verskoj zabludi.

Autor: Marija Radić