JAK ZEMLJOTRES U JAPANU, OSETIO SE I U FUKUŠIMI: Epicentar u severnom Pacifiku, za sada nema upozorenja na cunami

Zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale zabeležen je jutros u severnom delu Tihog okeana, na oko 55 kilometara od grada Ofunato u japanskoj prefekturi Ivate.

Potres je bio na dubini od oko 58 kilometara.

U blažem obimu osetio se u prefekturama Ivate, Akita, Jamagata, Mijagi, kao i u severnoj i istočnoj Fukušimi i južnom delu Aomorija.

At 04:31 UTC on 26 Nov. 2024, a magnitude-5.3 #earthquake struck off the coast of Miyagi Prefecture, #Japan. The quake's focal depth was 40 km (24 mi). There is no threat of tsunami. (via JMA) pic.twitter.com/XErGbSnmXf