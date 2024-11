HAOS NA PROTESTU U TIRANI: Policija koristila vodene topove i suzavac (FOTO+VIDEO)

U Tirani je završen protest opozicije sa zahtevom da se imenuje tehnička vlada do parlamentarnih izbora 2025. godine, a tokom protesta su se desili i fizički sukobi sa policijom, koja je upotrebila suzavac i vodene topovi, javio je danas Albanian post.

Opozicija je najmanje tri sata pokušavala da blokira centar grada, dok ih je policija u tome sprečavala koristeći vodene topove, a predvođeni poslanicima dela opozicije, njihove pristalice su se upuštale u sporadične sukobe sa policijom

Prema pisanju lista, najnapetija situacija je bila u Ulici Elbasan gde se grupa poslanika Demokratske partije na čelu sa Fljamurom Nokom fizički sukobila sa policajcima.

Noka je viđen kako je dva puta ošamario jednog od policajaca.

Protest je održan nakon optužbi opozicije protiv aktuelne Vlade za korupciju.

Stotine policajaca bilo je raspoređeno da bi sprečili blokadu centra grada, a policija je najmanje jednom koristila i suzavac.

"Pobuna i građanska neposlušnost Albanaca se ne mogu zaustaviti", rekao je generalni sekretar Demokratske partije Fljamur Noka.

Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Gazment Bardi optužio je policiju za neopravdanu upotrebu prekomerne sile.

Prema njegovim rečima, policija je protivzakonito napala demonstrante vodom i suzavcem na tri mesta na kojima je protest održan.

"Policija je protiv opozicije i u službi kriminala. Na protestu su delovali bez policijskih brojeva, bez identifikacije, ne znamo da li su članovi bande, pokrovitelji ili šta su bili", rekao je Bardi.

On je rekao i da građani imaju pravo da odluče da li će biti daljih protesta i da će opozicija sprovesti volju građana.

Opposition parties are protesting again in #Tirana against corruption, main request: a provisional government to lead the country until general election next May #Albania pic.twitter.com/vOdhQOBiaf