SLAVLJE NA ULICAMA LIBANA! Ljudi pevaju, idu u kolonama automobila, vijore se zastave Hezbolaha, kao da je pobeda, a ne prekid vatre! (VIDEO)

Opšte slavlje na ulicama Libana posle proglašenja prekida vatre između Hezbolaha i Izraela.

Prekid vatre između Izraela i libanske oružane grupe Hezbolah stupio je danas na snagu nakon što su dve strane o tome postigle dogovor uz posredovanje Sjedinjenih Država i Francuske.

Sporazumom je okončan sukob između Izraela i militantne grupe koju godinama podržava Iran i koji je rezultirao velikim brojem žrtava, ali Izrael se još uvek bori protiv svog drugog neprijatelja, palestinske militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze.

The steady and patient Lebanese people celebrate their victory over the "israeli" aggressors as they return to their homes after 2 months of displacement! pic.twitter.com/U9Tdi4HZjS — The Men Of God✌🇵🇸🇱🇧🇮🇶🇮🇷🇸🇾🇾🇪✌ (@aga1nsta11oddz) 27. новембар 2024.

Libanska vojska je objavila da se sprema za razmeštaj na jugu zemlje, regiji koju je u borbi protiv Hezbolaha Izrael žestoko bombardovao.

Bombardovanju su bili izloženi i istočni gradovi, kao i manja mesta i uporište oružane grupe u južnim predgrađima Bejruta.

Celebration in Lebanon after ceasefire. Once again after 2006, Hezbollah defeated Israel. ✌🏼@ghadifrancis , Hi Ghadi, how's the mood in Lebanon? pic.twitter.com/hQr2Hna9Lr — Bhavika Kapoor (@BhavikaKapoor5) 27. новембар 2024.

Kroz žestoko bombardovan južni lučki grad Tir u smeru juga prolazile su kolone automobila i kombija pretrpane madracima, koferima, čak i nameštajem.

Izraelska vojska danas je objavila da su njene vojne snage još uvek stacionirane na libanskoj teritoriji pa je pozvala stanovnike južnih libanskih sela, koje su poslednjih meseci pozivane na evakuaciju, da odgode povratak kući do sledećeg obaveštenja izraelske vojske.

Lebanese families returned home to fireworks and celebrations as the ceasefire kicked in! 🎉 #lovinbeirut #Lebanon pic.twitter.com/GDprPT6kz1 — Lovin Beirut (@LovinBeirut) 27. новембар 2024.

Izrael je objavio da je identifikovao operativce Hezbolaha koji su se vraćali u područja blizu granice i da je otvorio vatru kako bi ih sprečio da se približe. Zasad nema neposrednih znakova da bi incident mogao potkopati primirje.

U Libanu su neki automobili isticali nacionalne zastave, drugi su trubili, a jedna žena je pristima pokazivala znak pobede jer su ljudi počeli da se vraćaju kućama iz kojih su pobegli. Mnoga sela u koja se ljudi vraćaju verovatno su uništena.

Otac četvoro dece, Husam Arut, novinarima je rekao kako jedva čeka da se vrati svojoj kući.

- Izraelci se nisu povukli u potpunosti, još su tu blizu na rubovima pa smo odlučili da sačekamo dok vojska i zvanično ne objavi da možemo da uđemo. U tom slučaju odmah ćemo pokrenuti automobile i krenuti prema selu - rekao je.

Autor: Aleksandra Aras