Zbog zlostavljanja legla na šine da je voz pregazi: Ostavila važnu oproštajnu poruku, reči kidaju srce

Kiena Daves (23) nestala je u julu 2022. godine nakon što je ostavila svoju devetomesečnu ćerku kod prijatelja u Lankaširu. Rodbina je podigla uzbunu nakon što se nije vratila kući, ali je nažalost, nesrećna devojka ubrzo pronađena mrtva.

Kiena je izvršila samoubistvo, a za njenu smrt osumnjičen je njen bivši momak Rajan Velings (30), koji je navodno doveo do toga da ona digne ruku na sebe. Pre nego što je izvršila samoubistvo ostavila je oproštajnu poruku u kojoj optužuje bivšeg verenika za svoju smrt.

Dok je porodica mislila da je nestala, žena se vozila do Barnakra, gde je parkirala blizu železničke pruge. Onda je legla na šine pre nego što ju je udario i ubio voz koji je išao za Glazgov.

Policija je prilikom uviđajaj pronašla Kieninu oproštajnu poruku, zbog koje se njen verenik Rajan smatra osumnjičenim za ubistvo iz nehata. Tužilaštvo navodi da je on iskoristio njene psihičke probleme, manipulisao je njom, bio je nasilan i psihički ju je zlostavljao i vređao.

Ovo zlostavljanje je bilo "značajan faktor" u Kieninoj odluci da sebi oduzme život, kako se tvrdi, pri čemu je verenikov poslednji "napad" usledio samo 11 dana pre nego što je umrla.

"Ovo je kraj. Borila sam se jako dugo. Prošla sam kroz bol koji niko nije mogao da zamisli. Niko ne zna kakve su to patnje. Ubijena sam. Polako. Mučili su me, sve dok ništa nije ostalo. Izgubila sam borbu, ali nisam odustala. Borila sam se do kraja. Rajan Velings me je ubio", napisala je Kiena u oproštajnoj poruci koja je pročitana na suđenju.

U poruci je takođe pisalo da se "nada da će njen život spasiti nekog drugog kada policijske službe budu brže regovale" i da želi da njena ćerka "bude podalje od čudovišta koje se zove njen tata".

Tužilac je poroti rekao da je poruka o samoubistvu "značajan dokaz", ali da nije jedini, pa čak ni glavna osnova tužilaštva, jer ju je bivši verenik podvrgao kontrolisanom i prinudnom ponašanju i tretirao je na "uvredljiv način", kao i da ju je više puta fizički napao.

Tužilac je rekao da je Kiena imala poremećaj ličnosti koji može dovesti do povećane impulsivnosti, lošeg samopoštovanja i poteškoća u odnosima, a da je njen bivši "iskoristio njenu ranjivost".

Porota je čula za niz incidenata u kojima je Rajan navodno zlostavljao Kienu, a o nekima je pisala beleške na svom telefonu.

Par se upoznao u januaru 2020. godine, a zlostavljanje je ubrzo postala njihova svakodnevnica. Postojao je klasičan "obrazac" kada se on ponašao prema njoj "agresivno i nasilno".

Živeli su zajedno neko vreme u Dorsetu kada je, kako se tvrdi, Rajan pokušao da je "zadavi" punjačem. Takođe, jednom prilikom je bacio stolicu na nju i bacio je na zemlju, zbog čega je isekla nogu na komad razbijenog stakla.

Tužilac je rekao da se zlostavljanje nastavilo kada se par preselio u Blekpul, a Kiena je kasnije kontaktirala policiju i prijavila da ju je Rajan pretukao dok je bila trudna. Takođe, bila je izražena agresivna verbalna komunikacija između oboje koja je zabeležena putem mobilnog telefona.

Rajan, poreklom iz Lankašira, poriče optužbe za kontrolisanje i prinudno ponašanje, napad i ubistvo iz nehata.

