Milena je bila živa dok su je svinje jele: Kolega ju je silovao, pa ostavio životinjama da je usmrte (FOTO)

Mlada radnica na farmi bila je živa kad je njome nahranjeno krdo svinja, pošto ju je brutalno silovao i pretukao kolega koji je bio ljut na njenog oca.

Igor Zaika, 41, priznao je da je napao 17-godišnju ćerku svog šefa Milenu Ševeljovu, a veruje se da ju je onesvestio i ostavio da je svinje ubiju kako bi prikrio svoj seksualni napad.

Radnik na farmi je optužen da je počinio nasilni seksualni napad na mladu devojku dok je bila u nesvesti nakon što ju je udario pesnicom i štapom u žestokom napadu, piše Dejli mejl.

Milenu su roditelji ostavili samu kod kuće u Krasnojarskom kraju u Rusiji. Devojka je hranila svinje kada je Zaika izveo svoj jezivi napad.

Prvobitno se mislilo da su je napale i ubile isključivo agresivne svinje, ali sada policija kaže da su je životinje napale tek nakon što je ona onesvešćena, seksualno zlostavljana i ostavljena da umre. Na video snimku sa saslušanja čuje se da je osumnjičeni rekao istražiteljima: “Ušao sam, tu je bila njegova ćerka, menadžerova… Potukli smo se".

On nije na snimku priznao seksualni napad, ali se pretpostavlja da su istražitelji pronašli forenzičke dokaze. Ispričao je kako je “krenuo na nju štapom” i “zadao joj nekoliko udaraca... u glavu”.

Navodno je radnik pio votku koja je podstakla napad. Nakon što je Milenu ostavio nepomičnu na zemlji, zgrabio je njen telefon i otrčao kući. Tada su je napale svinje.

“Čovek je namerno ostavio devojčicu da je pojedu svinje, jer je znao da će životinje napasti telo”, navodi se u izveštaju “Readovke”.

Telo našao dečko: Povratio je pa vikao u pomoć

Milenini roditelji su pozvali njenog dečka Vladimira Bednog (18) da je provere kad je prestala da se javlja na telefon. On je prišao porodičnom svinjcu sa uključenom “bakljom” na telefonu a kad je zatekao prizor slošilo mu se.

“Kad je upalio ‘baklju’, video je užasavajuću scenu na podu. Dečko je istrčao, povraćao i vikao u pomoć”, preneo je lokalni medij NGS24, pozivajući se na izjave lokalnih žitelja.

Vladimir je pozvao hitnu pomoć, ali je Milena već bila mrtva usled gubitka krvi. Pronađena je sa višestrukim ranama na glavi i telu od “svinjskih ujeda”.

“Sve ostale svinje su je napale”, navodi se u izveštaju “Telegram” kanala “Bed njuz”.

Milena Shevelyova, 17, was tragically killed by her family's pigs at their farm in the #Krasnoyarsk region of #Russia



While feeding the animals, she was knocked unconscious by a large sow, leading to a fatal attack by the herd. Milena suffered multiple wounds, including a torn… pic.twitter.com/7WBjSbheTZ