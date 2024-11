SMENJEN KOMANDANT RUSKIH SNAGA U SIRIJI SERGEJ KISEL: Njegov naslednik general Aleksandar Čajko dobio zadatak da slomi džihadiste (FOTO)

Smena dolazi u kritičnom trenutku kada je ruska vojska povukla ili povlači iz čak nekoliko baza prema dvema najvažnijim i ključnim, a to su Hmeim i Latakija na obali Sredozemlja.

U zapadnim medijima pojavila se informacija da je smenjen general Sergej Kisel, inače komandant ruskih snaga u Siriji zbog katastrofe u kojoj se ta zemlja nalazi trenutno u poslednja četiri dana sa ofanzivom džihadista i pokušajem puča protiv porodice Asad.

U međuvremenu ovu informaciju počeli su da prenose i ruski telegram kanali.

Russian media report that General Kisel, commander of the Group of Forces in Syria, has been removed from his post. pic.twitter.com/ad5aINf86b

Ko je Sergej Kisel?



General Sergej Aleksandrovič Kisel je ruski vojni komandant sa dugogodišnjim iskustvom u Oružanim snagama Ruske Federacije. Trenutno obavlja funkciju komandanta ruske vojne grupacije u Siriji. Ranije je komandovao čuvenom Prvom gardijskom tenkovskom armijom, ali je 2022. bio privremeno udaljen sa dužnosti zbog neuspeha u operacijama u Ukrajini, posebno tokom pokušaja zauzimanja Harkova.

Lieutenant General Alexander Chaiko arrived in Syria to help repel terrorist attacks in Aleppo and Idlib.



Chaiko twice led the joint group of troops in Syria in 2019-2020 and 2022. pic.twitter.com/j26XM2rxPn