DELILA VEJP SA DRUGARIMA PA SE DESILO OVO: Majci saopštili - Oprostite se od ćerke... (FOTO)

Sian Alderton (18) podelila je vejp sa svojim prijateljima tokom noćnog izlaska u Norviču, ali se već sledećeg dana razbolela i hitno završila u bolnici, gde joj je dijagnostikovan bakterijski meningitis!

Njena majka, Keri Đurant (36), podelila je šokantan trenutak, kada joj je lekar rekao da se pripremi na najgore i oprosti od svoje ćerke, prenosi Miror.

Sian je najpre pomislila da se radi o običnom virusu, ali je Keri odvela u Univerzitetsku bolnicu u Norfolku kada je primetila crvene tačkice na njenom telu. Samo četiri sata nakon dolaska u bolnicu, Sian je stavljena u indukovanu komu na četiri dana.

- Lekari i konsultanti su nam rekli da je Sian u veoma lošem stanju i da moramo da budemo spremni na najgore, jer možda neće izaći iz kome - kaže slomljena majka i nastavlja:

- Oko podneva, Sian se žalila na glavobolju i primetila sam da pije mnogo vode. Rekla sam joj da promeni položaj kako bi joj bilo udobnije, ali mi je rekla: 'Ne mogu da se pomerim, mama, sve me boli.' Kada sam povukla pokrivač da joj pomognem, videla sam osip na njenim nogama i stomaku.

'My daughter shared vape with pals - days later doctor told us to say our goodbyes'https://t.co/YixzC3K2zt pic.twitter.com/FbaWa35KQX