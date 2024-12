MEŠTANI U ŠOKU! OGROMNA RUPA SE OTVORILA - Naređena hitna evakuacija u selu Pent (FOTO)

Ogromna rupa se otvorila u ulici, u selu Pent kod Mertir Tidfila, u Velsu, zbog čega je evakuisamo oko 30 kuća.

Lokalni odbornik Dejvid Hjuz rekao je da se veruje da se urušio odvodni sistem, nakon čega je nastala velika rupa, preneo je BBC.

Policija Južnog Velsa, Vatrogasna i spasilačka služba Južnog Velsa i savet Mertir Tidfila potvrdili su da su jutros dobili upozorenje.

Hjuz je rekao da su stanovnici iz 30 kuća evakuisani.

Slepa ulica je zatvorena i ljudima se savetuje da izbegavaju to područje, prenosi Tanjug.

Council officers and Police have been onsite at Nant Morlais, Pant all morning working with other agencies at the site of a sinkhole.



No further help or support is needed at this time but thank you to everyone who has offered it.



‼️ Safety is our main priority ‼️



To allow… pic.twitter.com/Gq5Lt28HtQ