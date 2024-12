Devojčica (8) izbodena NASMRT! Pokušala da zaštiti majku od napadača, pa stradala

Osmogodišnja devojčica tragično je preminula nakon što je izbodena u svojoj kući dok je pokušavala da zaštiti majku od napadača tokom noći.

Malikika al Katib (8) je devojčica koja je fatalno ranjena u okrugu Veksford u Irskoj. Policija i bolničari su došli u kuću u Nju Rosu nešto pre ponoći u nedelju. Veruje se da je napadač izbo devojčicu nožem najmanje dva puta, piše “Dejli mejl”.

Malikika je prevezena u bolnicu, ali je preminula u ponedeljak ujutro. Muškarac i žena u tridesetim godinama i dalje su u bolnici, a veruje se da nisu životno ugroženi.

"Pokušala je da pomogne koliko to dete može"

Istraga je u toku. Policija je apelovala na svedoke da se jave. Kako navodi “Dejli mejl”, Malikikina majka Ališa al Katib navodno je napadnuta pre ćerke.

Newspapers reporting the name of the little girl stabbed to death in Wexford is Malikika Al Katib (8), a pupil at New Ross Educate Together school. Sources say she died while bravely trying to defend her mother. 😢 RIP 💔 https://t.co/vIqpNNJKLv

- Shvatila je da joj je majka napadnuta i pokušala da joj pomogne koliko to može malo dete – rekao je o devojčici izvor “Ajriš mirora”.

Malikika, majka i muškarac su prevezeni u bolnicu, ali je dete kasnije podleglo povredama.

Zajednica u šoku

- Svi su u šoku ovim što se dogodilo. Ako se to dogodi nekome u Nju Rosu, to se dešava svima nama. Područje u kojem se to dogodilo je veoma povezano. Čitava zajednica je apsolutno šokirana – rekao je lokalni većnik Majkl Šihan.

The 8 year old girl who tragically lost her life last night in New Ross, Wexford has been named as Malikika Al Katib. @DublinLive are reporting that the young girl tried to save her mother as she was being attacked with a knife, but the suspected knifeman… pic.twitter.com/Y41uAe26jb