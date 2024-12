Hana snimljena na još jednom mestu, porodica ne veruje policiji - ovo je nova terorija o nestanku

Žena sa Havaja, Hana Kobajaši, čiji je nestanak prijavljen pre više od tri nedelje, snimljena je na još jednoj nadzornoj kameri kako kupuje autobusku kartu za Meksiko.

Policija Los Anđelesa otkrila je u ponedeljak da je Hana snimljena na stanici Union kako kupuje autobusku kartu do granice Meksiko-SAD 11. novembra. Tog dana je prestala da odgovara na poruke porodici i prijateljima.

Na fotografiji sa nadzorne kamere vidi se kako Hana stoji pred pultom u trenerci i sa pasošem u ruci, dok je kofer pored nje. Kasnije je viđena živa na snimku sa granice u blizini Tihuane 12. i 13. novembra, oko 11 dana pre nego što je njen otac izvršio samoubistvo.

Policija veruje da je Hana "namerno" propustila svoj let za Njujork sa aerodroma u Los Anđelesu 8. novembra, i njen nestanak su klasifikovali kao "dobrovoljan".

Istakli su da nema dokaza da je žrtva trgovine ljudima ili nekog zločina, i misle da ona želi da ima manje komplikovan život.

