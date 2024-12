Rusija je spremna da vodi pregovore o Ukrajini na osnovu principa koji su bili dogovoreni u Istanbulu 2022. godine, a ključni princip je vanblokovski status Ukrajine – NATO ne sme biti na ruskom pragu, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu.

„O uslovima za pregovore govorio je predsednik Putin 14. juna. On je potvrdio da smo spremni da pregovaramo na osnovu principa koji su dogovoreni u Istanbulu, a koje je, kako je rekao šef ukrajinske delegacije David Arahamija, odbacio bivši premijer Velike Britanije Boris Džonson.

Ključni princip je vanblokovski status Ukrajine. Bili smo spremni da se pridružimo grupi zemalja koje bi Ukrajini pružile garancije kolektivne bezbednosti. Ali bez ulaska u NATO.

Bez ikakvih vojnih baza, vojnih vežbi na ukrajinskoj teritoriji uz učešće stranih trupa… Naš stav je legitiman – nikakav NATO ne može biti na našem pragu“, rekao je Lavrov.

On je podsetio na reči ruskog lidera koji je rekao da će sada morati da se uzme u obzir i realna situacija na terenu – ne samo na kontakt liniji, nego i to da su sada DNR, LNR, Zaporoška i Hersonska oblast deo Rusije po Ustavu zemlje.

Lavrov je takođe kazao da Zapadna Evropa želi da se približi ruskim granicama preko Ukrajine.

🇷🇺 Russia, by testing the "Oreshnik," wanted to convey to the West that it will do everything to protect its interests, Lavrov stated in his recent interview with Tucker Carlson. pic.twitter.com/PmAkg7yVmC