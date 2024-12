TASS: Intervju Takera Karlsona sa Lavrovom imao dva miliona pregleda za tri sata

Intervju američkog novinara Takera Karlsona sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom imao je dva miliona pregleda na društvenoj platformi Iks za nešto više od tri sata od objavljivanja.

Kako navodi TASS, 26,3 hiljade korisnika je stavilo oznaku "sviđa mi se" uz tu publikaciju.

Razgovor Lavrova sa Karlsonom trajao je skoro sat i po, a šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova odgovarao je na pitanja o mogućim rešenjima za ukrajinsku krizu, upotrebi rakete "orešnik" i mogućnostima interakcije sa Zapadom.

🇷🇺 Russia, by testing the "Oreshnik," wanted to convey to the West that it will do everything to protect its interests, Lavrov stated in his recent interview with Tucker Carlson. pic.twitter.com/PmAkg7yVmC