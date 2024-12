Vatrogasac se vratio iz mrtvih, pa šokirao izjavom: Grlo mi se steglo, a grudi su mi se raširile

Muškarac koji je doživeo iskustvo bliske smrti tvrdi da zna šta nas čeka "s druge strane".

Bivši vatrogasac Bil Letson bio je kilinčki mrtav, a iskustvo "sa one strane" opisao je kao "kosmički orgazam". Kako je objasnio, sve se odigralo 1964. godine.

Bil je oboleo tokom epidemije gripa u Santa Barbari, u Kaliforniji, gde je radio. Vatrogasac je tada hitno prevezen u bolnicu, gde mu je dat IV tretman i 11 litara tečnosti.

"Kosmički orgazam"

Nakon što su mu prepisana još dva leka, Bil je završio na intenzivnoj nezi, gde mu se dogodilo nešto neobično.

- Te noći sam u jednom trenutku napustio telo i našao se kako letim kroz zvezdano prostranstvo - ispričao je Bil na YouTube kanalu Shaman Oaks 2023. godine.

Bil se prisetio kako je video "veličanstvene zvezde i sfere" dok je bio u tom "carstvu" i kako su svi oko njega bili "tako srdačni i poželeli mu dobrodošlicu".

- Sve što sam osećao bilo je ono što svaki čovek želi da oseti. Prihvatanje, ljubav, radost, osećaj da ste obgrljeni. Sve one negativne emocije koje imamo – bile su potpuno iščezle.

Stvari poput ljutnje, ogorčenosti, zavisti ili ljubomore – po mom mišljenju, te emocije ne putuju s nama - istakao je.

Trenutak iz sna

Bivši vatrogasac opisao je smrt kao "kosmički orgazam“, objašnjavajući da je "vibracija“ koju je osećao nešto neuporedivo.

- Leteo sam kroz zvezdano prostranstvo osećajući se apsolutno ekstatično, kao da doživljavam kosmički orgazam. I to nije bio trenutni prasak – to je bio stalni osećaj. To je ono iz čega potičemo - objaasnio je i dodao:

- Ovde, u životu, povremeno dobijemo nagoveštaje tog osećaja – kada postignemo gol za pobedu, dobijemo posao iz snova ili osvojimo devojku. Ali sve te trenutke pomnožite milion puta i to je vaša vibracija.

Leteo sam kroz prostor i osećao sam se kao da sam oslobođen vrućeg, mračnog ormana i postao ogromni oblak, ogromni balon koji se širio u beskonačnost.

Kada je stigao do "zagrobnog života", Bil tvrdi da su ga dočekala tri bića s kapuljačama koja su „cikala od smeha i skakutala unaokolo".

- Grlo mi se steglo, a grudi su mi se raširile. Pomislio sam da ću se raspasti od ljubavi. Toliko ljubavi se slivalo od tog bića da je bilo preplavljujuće, gotovo paralizujuće - istakao je.

Međutim, Bil je shvatio da "nije vreme za njegov kraj" jer, kako kaže, "niko nije obraćao pažnju na njega". Jedno od bića mu je tada poručilo:

- Moraš da se vratiš, imaš stvari koje treba da obaviš, i one su važne - objasnio je.

Autor: Snežana Milovanov