Asad ostavljen na cedilu! Rusija i Iran evakuišu trupe i građane, džihadisti, pobunjenici i Kurdi nadiru sa svih strana! (VIDEO)

Asad ostavljen na cedilu, Rusija uzmiče, Iran povlači borce, obe zemlje evakuišu svoje trupe i građane

Iran je u petak počeo sa evakuacijom svoje vojne komandante i osoblja iz Sirije, kažu trojica iranskih zvaničnika.

Prema pisanju "Njujork tajmsa", to se dešava kao znak nesposobnosti Irana da pomogne predsedniku Bašaru al-Asadu da ostane na vlasti.

Sada se Damask suočava sa možda i najvećom ofanzivom pobunjenika i džihadista do sada i po svemu sudeći, Siriji preti potpuni kolaps pa čak i pad aktuelne vlasti.

Među onima koji su odmah evakuisani u susedni Irak i Liban bili su najviši komandanti moćnih iranskih snaga Kuds, spoljnog ogranka Korpusa Revolucionarne garde, rekli su zvaničnici.

After retaking #Idlib, #Afrin, #Aleppo, #TelRifat, #Hama among others, #SYRIA's opposition is now pouring in forces for the conquest of #Homs from the #Assad regime. Meanwhile, dictator Bashar Assad's close circle is reported to have fled Syria to Russia, Iran & UAE. pic.twitter.com/fY9TMBc5SD