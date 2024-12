(UŽIVO) VELELEPNI NOTR DAM PONOVO OTVOREN: Važan trenutak za Francusku, Makron održao govor, prisutne brojne delegacije (FOTO+VIDEO)

Katedrala Notr Dam otvara se posle višegodišnje obnove usled požara koji je zahvatio ovaj istorijski spomenik 15. aprila 2019. godine.

U Parizu je počela ceremonija svečanog otvaranja obnovljene katedrale Notr Dam, a ovom događaju prisustvuju predsednik Francuske Emanuel Makron, novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp, britanski princ Vilijam, premijer Srbije Miloš Vučević i druge međunarodne ličnosti.

Pored Donalda Trampa i Džil Bajden, supruge odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, među zvanicama su i italijanski predsednik Serđo Matarela, predsednica Grčke Katerina Sakelaropulu, kao i još pedesetak šefova država među kojima je i nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer, kao i belgijski kraljevski par Filip i Matilda i mnogi drugi.

U 19.00 časova poečla je svečana ceremonija otvaranja.

Papa Franja poziva na slobodan ulaz u katedralu

Papa Franja u pročitanoj poruci poziva na slobodan ulaz za posetioce Notr Dama.

Papa Franja je u subotu učestvovao u debati u Francuskoj o tome da li posetiocima treba naplatiti posetu katedrali Notr Dam nakon njene restauracije nakon požara, rekavši da bi ulaz trebalo da ostane slobodan.

- Ogroman broj ljudi koji će posetiti Notr Dam treba da bude dočekan velikodušno i besplatno - rekao je papa u poruci pročitanoj na ponovnom otvaranju usred snažnog protivljenja crkve predlogu francuskog ministarstva kulture da naplati ulazak.

Odjeknule orgulje sa 7.952 cevi

Pariski nadbiskup govorio je pre nego što su Velike orgulje odjeknule prvi put posle pet godina.

- Probudite orgulje, sveti instrument - kaže nadbiskup.

Gromoglasne velike orgulje, sa 7.952 cevi, od veličine olovke do širine torza, odjeknule su prvi put otkako je požar uništio katedralu 2019.

Makron održao govor: Zahvalio se naciji

Francuski predsednik Emanuel Makron održao je brz govor u novootvorenoj katedrali Notr Dam u kojoj je izrazio "zahvalnost francuske nacije" za one koji su pomogli obnovu ikone.

- Velike nacije mogu da postignu nemoguće - rekao je Makron.

- Moramo ceniti ovu lekciju krhkosti, poniznosti i volje i nikada ne zaboraviti koliko je svaka osoba važna i kako je veličina ove katedrale neodvojiva od rada svih - rekao je Makron na ceremoniji ponovnog otvaranja.

Ovacije za vatrogasce

Pariški vatrogasci dobili ovacije na otvaranju Notr Dama.

Nadbiskup zvanično otvara vrata katedrale

Pariski nadbiskup Loran Ulrih ponovo je otvorio katedralu Notr Dam u subotu tako što je u tri navrata simbolično pokucao na njena vrata i ušao u obeležje iz 12. veka koje je uništeno požarom 2019.

Noseći nova dizajnerska odeća i noseći štap isečen od jedne od krovnih greda koje su preživele pakao, Ulrih je naredio katedrali da „otvori svoja vrata“ pre nego što se pridruži stotinama zvanica.

Kako će teći ceremonija

Ceremonija koja počinje u 19 sati će se završiti koncertom, nešto posle 21.00 sati, posle čega će uslediti večera za zvanice u Jelisejskoj palati.

Dve mise biće služene u nedelju, što će označiti istorijski trenutak za poklonike ovog legendarnog spomenika.

Predviđeno je da predsednik Makron održi kratak svetovni govor ispred katedrale, nakon čega će pariski nadbiskup obaviti prvi obred i otvoriti vrata zdanja, a zatim će uslediti liturgija uz blagosiljanje.

Otvaranje će biti obeleženo porukom pape Franje, koja će biti pročitana na početku ceremonije.

Ko je među zvanicama?

Britanski princ Vilijam sastaće se sa Trampom na ceremonijalnom otvaranju obnovljene katedrale, potvrdila je danas njegova kancelarija.

Kako se vidi na fotografiji, Tramp će sedeti u prvom redu pored prve dame Francuske Brižit Makron.

Kako prenose francuski mediji, među zvanicama je i Ilon Mask.

U Pariz je stigao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Novoizabrani predsednik Donald Tramp stigao je u Pariz. Ovo je njegova prva poseta inostranstvu od američkih izbora.

Njega je dočekao Makron, a fotografi su zabeležili srdačan pozdrav dva predsednika.

Tramp se takođe oglasio i na društvenoj mreži Truth gde je objavio snimak svog dolaska u Pariz.

- Velika mi je čast! Hvala vam - napisao je Tramp.

Susret Zelenskog sa Makronom i Trampom

Emanuel Makron, Donald Tramp i Volodimir Zelenski ovekovečili su susret u u Jelisejskoj palati sa nekoliko fotografija.

Pojedini mediji sugerišu da će Zelenski održati pojedinačne sastanke i sa Makronom i sa Trampom.

Vučević doputovao u Pariz

