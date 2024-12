Tramp otkrio šta će uraditi prvog dana po stupanju na funkciju: Mnogi su mislili da se neće usuditi

Donald Tramp planira da prvog dana povratka u Belu kuću 20. januara izda pomilovanja za sve optužene u vezi sa događajima 6. januara 2021. kada su njegove pristalice upale u Kapitol u nameri da spreče izbor Džozefa Bajdena za predsednika.

Novoizabrani predsednik izjavio je da mu je prioritet oslobađanje onih koji su učestvovali u neredima u Kapitolu 2021. godine, jer su već godinama u zatvorima dok je on vodio kampanju za drugi mandat.

"Postupaću veoma brzo," rekao je Tramp u intervjuu za NBC News, prvom nakon pobede, emitovanom u nedelju, preneo je "Dailymal".

"Da, gledam na prvi dan", rekao je on.

"Planirate da izdate ta pomilovanja?" upitala je Kristin Velker, voditeljka emisije "Meet the Press".

"Ovi ljudi su tamo koliko dugo? Tri, četiri godine," požalio se Tramp.

"Već godinama su tamo. A nalaze se u prljavim, užasnim uslovima koji ne bi ni trebalo da postoje," dodao je on.

Masovna pomilovanja mogla bi rezultirati oslobađanjem više od 500 ljudi iz zatvora i odbacivanjem gotovo 1.000 slučajeva.

