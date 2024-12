Procurili snimci! Pogledajte kako izgledaju asadovi tajni podzemni tuneli - uživao je u neviđenom luksuzu (VIDEO)

Sirijski pobunjenici su pronašli luksuznu podzemnu mrežu tokom svojih pretraga.

Otkriveni su tajni tuneli porodice Asad nakon što su sirijski pobunjenici pronašli luksuznu podzemnu mrežu tokom svojih pretraga. "Rezidencija" generala Mahera al Asada otkriva belo stepenište uklesano u pod, koje se spiralno spušta ispod zemlje.

Posle tog stepeništa slede još dva koja vode još dublje u belo-sivi podzemni kompleks. Snimak, za koji se navodi da ga je napravio jedan od pobunjenika, dalje pokazuje ogromnu mrežu praznih, širokih tunela sa visokim, zakrivljenim plafonima, prenosi Dejli mejl.

Maher al Asad, brat svrgnutog predsednika, poznat po svojoj nemilosrdnosti, ima čin ekvivalentan general-majoru i na čelu je elitne Četvrte divizije sirijske vojske. Navodi se da su tuneli opremljeni ventilacijom, dnevnim sobama, spavaćim prostorijama, bravama i metalnim vratima.

