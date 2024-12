UZNEMIRUJUĆE! Pogledajte kako izgleda 'LJUDSKA KLANICA' - isplivali snimci zloglasnog zatvora gde se gvozdenom presom ubijani zatvorenici

Zloglasni zatvor u blizini Damaska dobio je nadimak "ljudska klanica" što je značilo mesto koje je služilo za gnusno mučenje i pogubljenja

Gvozdena presa koja je navodno korišćena za slamanje i pogubljenje zatvorenika u zloglasnom zatvoru Sednaja sirijskog predsednika Bašara al-Asada otkrivena je, svedoče novi video-snimci koji se dele na mrežama dok pobunjenici oslobađaju zatvorenike.

Amnesty International tvrdi da je na desetine ljudi tajno pogubljeno svake nedelje u Sednaji, procenjujući da je do 13.000 Sirijaca ubijeno između 2011. i 2016. godine.

Sirijski pobunjenici su sada u trci sa vremenom da oslobode hiljade zatvorenika koji su navodno zarobljeni u tajnim ćelijama zakopanim duboko ispod zatvora.

Iako su pobunjenici već oslobodili mnoge njegove stanovnike, veruje se da su hiljade njih zaključane u zapečaćenim ćelijama nekoliko spratova ispod glavne zgrade zatvora.

Ovi nivoi su zaključani posebnim mehanizmima sa elektronskim tastaturama i navodno su dostupni samo kroz lavirint tunela.

Vlasti su iznele cifru od 100.000 zarobljenih ispod zatvora, iako taj broj nije potvrđen.

Sirijska grupa za civilnu odbranu "Beli šlemovi" saopštila je na društvenoj mreži Iks da je rasporedila "specijalizovane timove za hitne slučajeve" kojima pomaže vodič upoznat sa rasporedom zatvora da pomognu pobunjenicima da oslobode zatočenike.

