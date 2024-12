PRVA SLIKA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO DIREKTORA U NJUJORKU: Oglasila se policija, pronađen i MANIFEST

Policija je u ponedeljak ujutru uhapsila 26-godišnjeg Luiđija Manđionea koga povezuju sa ubistvom generalnog direktora kompanije United Healthcare Brajana Tompsona.

Tompson je ubijen 4. decembra u Njujorku.

Ranije danas je objavljeno kako je policija u Altuni u Pensilvaniji na ispitivanje privela muškarca za koga se veruje da bi mogao da zna nešto o Tompsonovom ubistvu. Muškarac je priveden zbog nečega što nema veze s tim ubistvom, ali je istraga očigledno otišla u drugom smeru. Uhvaćen je 450 kilometara od mesta gde je Tompson ubijen.

Kod muškarca koji se ispituje u vezi sa Tompsonovim ubistvom pronađeni su tekstovi koji kritikuju industriju zdravstvenog osiguranja, piše AP pozivajući se na policijske izvore.

Džesika Tiš iz njujorške policije potvrdila je da se uhapšeni zove Luiđi Manđione.

"Pronađen je dokument sa njegovim imenom, ali i lažna lična karta", navela je ona.

"Pronašli smo i vatreno oružje i prigušivač. Imao je pištolj 'ghost gun', verovatno napravljen na 3D printeru, koji može da ispali metak od 9 mm", dodala je Tiš.

Džo Keni, još jedan policijski zvaničnik, otkrio je detalje o uhapšenom Manđioneu:

"Rođen je u Merilendu, a poslednja adresa mu je na Havajima. Dosad nije bio hapšen u Njujorku".

Health insurance CEO killer Luigi Mangione has been taken into custody and was carrying a manifesto that listed his grievances with the insurance industry:



“I do apologize for any strife or trauma. But it had to be done. These parasites had it coming.” pic.twitter.com/BYPZ96Ii1X