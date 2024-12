Pozvala je roditelje sa nepoznatog broja, a onda je veza iznenada prekinuta: Misterija nestanka Lilijan traje skoro mesec dana

Lilijan Huk (19) pozvala je svoje roditelje sa nepoznatog broja 15. novembra i rekla da je u Pekamu pre nego što je poziv iznenada prekinut, a sada se, posle skoro mesec dana, pojavio dokaz koji potencijalno vodi ka nestaloj tinejdžerki.

Devojka od sredine novembra nije imala kontakt sa porodicom, a njen tata je Metrou rekao da "nikad nije prošlo ni dva dana a da nije nazvala mamu".

Tinejdžerka je prethodno pozvala svoje roditelje 11. novembra kako bi ih obavestila da joj je telefon ukraden, ali policajci imaju potvrdu da je viđena 25. novembra, piše Metro.

"Lilijan je viđena u Pekamu u ponedeljak, 25. novembra. Verovatno je još uvek u tom području", saopšteno je iz policije.

The last time Lilyanne Hook was heard from was when she rang her parents from an unknown number three weeks ago. pic.twitter.com/w7jaFu9EGz

Lilijanin tata Mark Huk očajnički traži bilo kakvu informaciju o njenom boravištu, a svoju ćerku je opisao kao "otvorenu i nezavisnu mladu damu".

"Ne možemo da zamislimo zašto ona ne bi želela nikakav kontakt, ali samo želimo da znamo da je dobro. Pozvala nas je sa nepoznatog broja da nam kaže da joj je telefon ukraden, i od tada smo zabrinuti", rekao je otac.

Mark, koji živi u Šrusberiju, u Šropširu, rekao je da je Lilijan zapamtila mamin broj mobilnog telefona i da bi je uvek zvala sa prijateljevih telefona da joj kaže da je dobro kada nije imala svoj.

"Lilijan ima 19 godina. Vitke do srednje građe i dugačke smeđe talasaste kose. Nos joj je probušen sa obe strane. Ona ima veliku japansku tetovažu cveta trešnje na leđima i broj 444 na jednoj ruci", objasnili su službenici iz policije.

https://t.co/hzUMpp6KOZ

APPEAL - Please help us find 19 year old Lily-Anne who is still missing from #Lewisham.

Last sighting of Lily was at #PeckhamPulse.

If anyone has any information or if she is seen, please call 101/999 quoting 01/1112099/24. @MPSSouthwark pic.twitter.com/6133NpqKen