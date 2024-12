SPORAZUM NA POMOLU! Zelenski od Zapada traži samo jedno, Putin poslao MISTERIOZNU PORUKU

Ukrajina može da prihvati predlog o raspoređivanju mirovnih snaga velikih svetskih sila, čime bi bio postignut sporazum o miru sa Rusijom, ali samo u slučaju da Kijev dobije tačan vremenski okvir o članstvu u NATO savezu. Ove izjave dolaze nakon trilateralnog sastanka Emanuela Makrona, Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa u Parizu. Ruski lider Vladimir Putin nije reagovao direktno na ovaj sastanak i mirovne planove koji se kuju, ali je imao jednu zagonetnu izjavu.

Ukrajina bi „mogla da razmotri“ predlog francuskog predsednika Emanuela Makrona za raspoređivanje stranih mirovnih snaga na svojoj teritoriji, ali tek nakon što dobije vremenski okvir za članstvo u NATO-u, rekao je predsednik Volodimir Zelenski posle sastanka sa nemačkim opozicionim liderom Fridrihom Mercom.

Predsednik Ukrajine je takođe rekao da planira da pozove američkog kolegu Džoa Bajdena da sa njim razgovara o članstvu Ukrajine u NATO-u.

Zelenski traži samo jedno da pristane na uslove Zapada

- Iskreno vam kažem: možemo da radimo na Emanuelovom predlogu. On je predložio da trupe ove ili one zemlje budu prisutne na ukrajinskoj teritoriji kako bi garantovale bezbednost dok Ukrajina nije u NATO-u - rekao je Zelenski posle razgovora sa Mercom u Kijevu.

Prema nedavnim medijskim izveštajima, Velika Britanija i Francuska razmatraju raspoređivanje mirovnih snaga u Ukrajini nakon mogućeg prekida vatre, a nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok takođe ne isključuje tu mogućnost. Merc je izjavu Berbokove nazvao neodgovornom, rekavši da je okončanje rata trenutno najhitnija stvar.

Evropske trupe koje nadgledaju mirnu posleratnu situaciju u Ukrajini navodno su uključene u mirovni plan tima novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa.

- Ali prvo, moramo imati jasno razumevanje kada će Ukrajina biti u EU i NATO - prokomentarisao je Zelenski.

Ukrajinski zvaničnici su istakli da je članstvo u NATO-u jedini put ka pravednom i trajnom miru. Priznajući da zemlja ne može postati punopravna članica usred rata u punom obimu, Kijev je zatražio od saveznika da barem sada upute poziv kao jasan signal podrške.

NATO je saopštio da je Ukrajina na „nepovratnom“ putu ka članstvu, ali njene članice nisu uspele da postignu konsenzus o pozivu. SAD, Nemačka, Mađarska i Slovačka su među glavnim protivnicima ovog koraka.

Tramp otkrio detalje razgovora u Parizu

Posle sastanka sa Mercom, Zelenski je otkrio da planira da razgovara sa Bajdenom.

- Teško je razgovarati sa predsednikom Trampom o tome jer on još nije u Beloj kući, on nema ovlašćenja - rekao je ukrajinski lider nekoliko dana nakon sastanka sa novoizabranim predsednikom SAD u Parizu.

Posle razgovora, Tramp je izjavio da je Zelenski spreman za mir i pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da takođe teži prekidu vatre. Tramp je rekao da „formuliše koncept kojim će biti okončan taj smešni rat“.

Govoreći u Kijevu, Zelenski je rekao da Ukrajina "želi da okonča rat više nego bilo ko drugi na svetu. I, naravno, diplomatski završetak rata će spasiti više života".

- Ali, naglasio sam i predsedniku Makronu i predsedniku Trampu: videćete da Putin ne želi da okonča ovaj rat. Mora biti primoran da to učini. A može biti primoran na to samo kada je Ukrajina jaka. To znači biti jak na bojnom polju, imati jaku vojsku, imati vojne pakete itd. To znači sisteme dugog dometa, poput ATACMS, Taurus, Storm Shadow... - upozorio je Zelenski.

Iako Putin nije direktno komentarisao ove planove, analitičari upozoravaju da je verovatno namerno govorio o "nepobedivoj Rusiji" i tako poslao zagonetnu poruku Zelenskom, Trampu i Makronu.

Putin: Rusiju niko neće moći da slomi

Putin je poručio da niko neće moći da osvoji ili slomi Rusiju.

- Niko neće moći da osvoji ili slomi Rusiju. Imamo istinu, snagu oružja i snagu duha na našoj strani - rekao je on na ceremoniji dodele zlatnih zvezda Herojima Rusije.

Putin je dodao da odlučnost ruskih boraca ne ostavlja nikakvu sumnju u pobedu Rusije u sukobu sa Ukrajinom.

- Ponosni smo na hrabrost naših vojnika koji se bore u zoni specijalne vojne operacije (kako Moskva naziva rat u Ukrajini). Njihova odlučnost nikome ne ostavlja sumnju da ćemo pobediti - rekao je Putin.

On je dodao da su jedinstvo i volja za pobedom svojstveni nacionalnom karakteru Rusa, bez obzira na "teška iskušenja" sa kojima se zemlja suočil

Kadirov: Odlučujući potez u rešavanju sukoba u Ukrajini je na Putinu

Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je da novoizabrani američki predsednik Donald Tramp "ne postavlja uslove" i da je odlučujući potez u mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini na ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Kadirov je rekao da Tramp može da zaustavi finansiranje i slanje plaćenika "koji su poslati da ubijaju ruski narod", ali odlučujući korak može da učini samo Putin.

- Samo naš predsednik stavlja tačku na to. Sve ostalo je prazna priča - rekao je Kadirov.

Autor: Dalibor Stankov