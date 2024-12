'Želimo da deda više nikad...' Zbog pisma troje dece Deda Mrazu HITNO je reagovala policija

Najnoviji Lego set, plišane igračke pa čak i ljubimac - ovo su neke od želja koja deca napišu u pismu Deda Mrazu i požele da dobiju za Božić i Novu godinu. Ali pismo jedne devojčice iz Nemačke Deda Mrazu je prava noćna mora i otkriva užas kroz koji porodica prolazi. Ona ima samo jednu želju: "da deda bude kažnjen zbog onog što je uradio njenoj mami, bratu, sestri i njoj".

"Želeli bismo da shvati šta je pogrešio i da nas više nikada ne dodirne - to je odvratno", napisala je devojčica u pismu.

Devojčica iz Donje Saksonije poslala je srceparajuće pismo zajedno sa sestrom i bratom radionici influensera Aleksandra Šenena (34) "Weihnachtsmann & Co. KG Fabrik" (The Secret World of Santa Claus).

Šenen i njegov tim su postavili radionicu za poklone u hali od 1.000 kvadratnih metara u Ahenu i dali joj naziv iz istoimene crtane serije. Njihov cilj je da usreće što više siromašne dece.



"Kada smo pročitali pismo, sve je stalo"

Šenen je dobio desetine hiljada pisama sa željama, srećnim porukama i smešnim dečijim crtežima. A onda je dobio specijalno pismo od troje dece od 10, 12 i 14 godina.

"Kada smo ga pročitali, sve je stalo. Kao da je neko pritisnuo stop dugme. To je bio trenutak šoka", rekao je influenser za Bild.

On je odmah pozvao policiju i poslao im kopiju pisma koje je dobio. Policajci su istog dana otišli u dom porodice.

"Došli smo jer su deca napisala Deda Mrazu da ih deda zlostavlja", rekli su policajci. Majka (32) dece je sve potvrdila. Protiv dede (67) dece je u toku krivični postupak.

"Čovek je navodno seksualno zlostavljao svoje unuke (10 i 12) tokom dužeg vremenskog perioda i silovao svoju snaju nekoliko puta tokom najmanje tri godine", rekao je Hans Kristijan Volters iz kancelarije javnog tužioca za Bild.



Majka je u junu prijavila 67-godišnjaka, koji je već ranije osuđivan za seksualni prestup. Čovek je ćutao na optužbe. Deca sada ne žele ništa više nego da njihov deda bude kažnjen.

"Bilo bi tako lepo kada bismo se ponovo smejali kao nekada i zaboravili sve što nas je povredilo", napisali su sestra i brat u pismu.

U svoje božićno pismo uključili su crtež Mrgobradog, negativca iz serije. Iznad njega je napisano "deda". Oko njega se vide crteži brata i sestre - sa suzama u očima.

Očekuje se zatvorska kazna za dedu

Viši javni tužilac Volters daje bratu i sestrama preko potrebnu nadu.

"Verovatno će biti podignute optužnice. Ukoliko čovek bude osuđen, može da očekuje kaznu od nekoliko godina zatvora", dodao je on.

Šenen, koji na Instagramu ima više od 800.000 pratilaca, poznao je decu i majku u njegovu božićnu radionicu.

Ovde mogu da pogledaju repliku mašine za poklone iz "Santa Claus and Co. KG", magacin i Deda Mrazovu kancelariju.

On se nada da će ovaj obilazak doneti malo radosti u život dece. Baš kao što oni tako žarko žele u svom pismu...

Autor: Snežana Milovanov