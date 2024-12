JASNA PORUKA ORBANA: Očekuju nas promene kakve ne možemo ni da zamislimo

Ceo svet čekaju ogromne promene i to će umnogome biti povezano sa stupanjem na dužnost novoizabranog američkog predsednika Donalda Tramp, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban za radio „Košut“.

- Svet se nalazi na pragu mnogo većih promena, nego što možemo da zamislimo - istakao je Orban.

Prema njegovim rečima, ove promene će zahvatiti celu zapadnu civilizaciju i „odvijaće se tokom dugo vremena, u istorijskim razmerama, od rata ka miru“.

- Razgovarao sam sa Amerikancima, Rusima, Evropljanima, Turcima i mogu uvereno reći da kada novoizabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država stupi na dužnost, svet će doživeti ogroman zaokret - naglasio je Orban.

On je ocenio da čim se Tramp nakon inauguracije 20. januara vrati u Belu kuću, „doći će do preokreta događaja u celom zapadnom svetu, on će se potpuno promeniti pred našim očima“.

Prethodno, Orban je konstatovao da uprkos tome što mir nikada nije bio bliži kad je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, situacija, kako je naveo, "nikada nije bila ovako opasna" i ocenio da će Tramp "doneti mir".

Autor: Snežana Milovanov