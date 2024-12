Kućna pomoćnica kraljevske porodice UHAPŠENA: Poznato zbog čega je završila iza rešetaka

Kućna pomoćnica koja radi u Bakingemskoj palati uhapšena je nakon što se božićna zabava tamošnjeg osoblja pretvorila u potpuni haos.

Kako prenose britanski mediji, "histerična članica osoblja" privedena je pod sumnjom za obični napad, kriminalne radnje, pijanstvo i izazivanje nereda nakon božićne večere u "All Bar One-u", koja je bila poprilično ispunjena alkoholom.

"To je bila skroz neki drugi nivo pijanstva. Nikada nisam video da jedna osoba toliko poludi tokom izlaska. Bilo je šokantno", rekao je jedan od svedoka, prenosi The Independent.

Sve je započelo svečanim prijemom u Bakingemskoj palati u 16 sati, a zatim je 50-ak članova osoblja prošetalo do bara u kom se slavlje nastavilo. Stvari su se navodno izmakle kontroli kad je žena, za koju se navodi da radi kao kućna pomoćnica u kraljevskom domaćinstvu, počela da razbija čaše i verbalno zlostavlja svoje kolege.

Zaposleni bara na kraju su pozvali policiju, a problematična žena navodno je pokušala da udari vlasnika ugostiteljskog objekta. Privedena je i provela je noć iza rešetaka, a sledećeg dana je puštena uz novčanu kaznu.

"Svesni smo ovog incidenta koji se dogodio van radnog mesta, u koji je uključeno naše osoblje, koje je prethodno prisustvovalo prijemu u palati. Iako je ovo bilo neformalno okupljanje, a ne službena božićna zabava u palati, istražićemo sve činjenice i primeniti strogi disciplinski postupak", oglasio se portparol Bakingemske palate.

Autor: Marija Radić