FASCINIRA LJUDE KOD KOJIH OTAC NEMA ŠANSE: Baron Tramp najveći ženskaroš na koledžu!

Dame su navodno očarane Baronom na Univerzitetu u Njujorku, a izvori kažu da se on dopada čak i onima koji teško da su fascinirani Donaldom Trampom.

Život "prve porodice", odnosno najbližih predsednika Amerike, uvek je interesantan medijima, a ako je u pitanju porodica Tramp – sigurno će biti materijala.

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp uskoro se useljava u Belu kuću, a još uvek nije poznato koliko ćemo viđati njegovog najmlađeg sina Barona, koji je trenutno na studijama u Njujorku.

On je ove godine upisao Poslovnu školu "Stern" Univerziteta u Njujorku, a izvori otkrivaju kako se on snalazi u društvu svojih mladih kolega... i koleginica.

– On je na "Sternu" i studira biznis na neki način. On je ženskaroš, zasigurno. Vrlo je popularan kod dama – kaže za People anonimni izvor. – On je visok i zgodan. Mnogo ljudi misli da je prilično privlačan – da, čak i liberalima se on dopada!

Da li Baron Tramp ima devojku?

Ljubavni život Barona Trampa već je bio tema proteklih meseci, kada je povezivan s manekenkom Klarom Džouns, ali nema potvrde da je ona zaista bila njegova devojka. U međuvremenu, njegov otac Donald Tramp je tokom gostovanja u podkastu PBD Podcast rekao da misli da Baron zapravo nema ljubavni život.

– Nisam siguran da je stigao do toga – kaže on. – Mislim da još uvek nije imao devojku.

Donald Tramp je opisao svog najmlađeg sina kao društvenog mladića, kome "ne smeta da bude sam, ali se slaže s ljudima".

Baron Tramp kao (ne)običan student

Kako je Page Six ranije pisao, Baron Tramp, sin Melanije i Donalda Trampa, stigao je u kampus u septembru, kada se uputio na prve časove. Tada je nosio belu polo majicu i crne pantalone i naizgled se nije mnogo razlikovao od vršnjaka, osim što je vrlo visok, okružen telohraniteljima i verovatno najpoznatiji sin u Americi u ovom trenutku.

Baronova majka Melanija nedavno je pričala o tome što on ne može da doživi studije kao i ostali.

– Mislim da će mu biti nemoguće da bude običan student. Njegovo iskustvo na koledžu će se značajno razlikovati od ostalih klinaca – rekla je gospođa Tramp u emisiji Fox & Friends ranije ovog meseca.

– Vrlo sam ponosna zbog toga kako se on nosi s tim. Veoma je jak i zna da je u drugačijoj poziciji od ostale dece – kaže Melanija.

Autor: Dubravka Bošković