PRVI SNIMCI KIMOVE VOJSKE U RATNOJ AKCIJI! Ukrajinci ne veruju šta se dešava - Rusi imaju nove planove (VIDEO)

Zelenski kaže da je Rusija počela da koristi u značajnom broju severnokorejske trupe u Kurskoj oblasti

Rusija je po po prvi put počela da koristi severnokorejske trupe u značajnijem broju za izvođenje napada na ukrajinske snage koje se bore da zadrže teritoriju osvojenu u ruskoj Kurskoj oblasti.

Russia: North Korean soldiers cross an open field on the frontline in Kursk region as Ukrainian drone operators watch on in disbelief. pic.twitter.com/Vk86JO01Vj — BlueSkyDreams (@RigedElection) 14. децембар 2024.

Britanski list Gardijan prenosi da je to sinoć u redovnom dnevnom obraćanju objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Danas smo već prikupili preliminarne podatke da su Rusi počeli da koriste severnokorejske vojnike u svojim napadima. Značajan broj njih - kazao je Zelenski.

On je rekao da se "severnokorejski vojnici koriste u kombinovanim ruskim jedinicama i za sada samo na kurskom frontu".

- Imamo informacije koje ukazuju da bi njihova upotreba mogla da bude proširena i na druge delove fronta - naveo je Zelenski.

🇰🇵🇺🇦 - North Koreans troops used for the first time in the Kursk region. pic.twitter.com/hyEB8C2dNE — ꑭ Eternal Muscovite ✙△ (@EternalMuscovit) 14. децембар 2024.

Gardijan navodi da severnokorejski vojnici do sada nisu ulazili u borbu na ukrajinskom tlu, ali da su već imali "značajne" gubitke.

Autor: Iva Besarabić