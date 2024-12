UBIO ČETVORO, PA PRESUDIO SEBI: Policija otkrila najnovije detalje o MASAKRU u hrišćanskoj školi (VIDEO)

Policija je iznela najnovije detalje o pucnjavi koja se dogodila u hrišćanskoj školi Abandant Lajf u Medisonu u američkoj saveznoj državi Viskonsin.

Prema navodima organa reda u pucnjavi su ubijene pet osoba, dok ih je sedam ranjeno. Među žrtvama se nalazi i napadač koji je izvršio samobistvo.

Napad se dogodio u privatnoj hrišćanskoj školi. Medison je glavni grad Viskonsina. Policija je navela i da su zatvoreni putevi u okolini škole u kojoj se dogodila pucnjava.

Školu Abandant Lajf pohađa oko 390 učenika, navodi se na sajtu škole, preneo je CNN. Bilo je planirano da škola zatvri kapije zbog Božića na kraju ove nedelje.

