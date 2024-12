NESTALA DEVOJČICA POREKLOM IZ SRBIJE! Otac tvrdi: Okružili su je muškarci i od tada joj se gubi svaki trag!

Džana Bogućanin (15), poreklom iz Novog Pazara, nestala je juče u nemačkom gradu Ofenbahu.

Džana je poslednji put viđena u ponedeljak kod škole "Geschwister-Scholl" nakon završetka nastave. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crni ranac i crne patike. Visoka je 1,60 metara i ima braon dugu kosu.

Apel o njenom nestanku širi se na društvenim mrežama, kako u Nemačkoj, tako i u Srbiji, a svi koji imaju bilo kakve informacije o njoj mogu da pozovu kriminalističko odeljenje u Ofenbahu ili bilo koju drugu policijsku stanicu na broj 069 8098-1234.

- Molimo sve ljude dobre volje da podele ovu vest i pomognu nam da pronađemo našu Džanu. Svaki detalj može biti ključan - saopštila je zabrinuta porodica.

Benjamin Bogućanin, otac nestale devojčice, ispričao je za medije kako je došlo do nestanka.

- Policija i dalje traži moju ćerku. Džana je viđena poslednji put juče kada su dva starija muškarca bila oko nje i njenih drugarica. One su potom ispričale su šta se desilo. One su rekle da su ti muškarci izvadili pištolj i da su one uspele da pobegnu. Zvale su mamu da joj jave. Dok su majka i policija stigli, nje više nije bilo na tom mestu - rekao je zabrinuti otac i dodao je da policija preko baznih stanica pokušava da locira devojčicin telefon.

- Telefon joj je ugašen, pa ne mogu ništa da urade. Skidaju se sigurnosne kamere kod škole, gde je Džena zapravo i nestala. Nadamo se da ćemo je pronaći - ispričao je zabrinuti otac.

