Stravičan prizor na groblju: Otkrivena masovna grobnica beba, na stotine dece završilo u njoj! Roditelji u šoku (VIDEO)

Nedavno je otkrivena još jedna masovna grobnica sa telima beba u Velikoj Britaniji i to na svega nekoliko metara od mesta gde je prethodno sahranjeno 300 umrlih beba, za čije je mesto počivanja javnost isto skoro saznala.

U septembru je otkrivena masovna grobnica na groblju Rojton (Oldhem) u Mančesteru, u kojoj se nalazilo stotine zakopanih beba i dece.

Prvobitno pronađena grobnica leži duž jugoistočnog zida groblja i sadrži tela 145 mrtvorođenih beba, 128 novorođenčadi i 29 odraslih.

Sada je druga grobnica locirana na severnom zidu lokaliteta, iza zgrade kapele. Tek treba da bude potvrđeno koliko je tela sahranjeno na tom mestu, koje će biti obeleženo spomenikom, navodi gradska kuća Oldhema.

Juče uveče je održano bdenije uz sveće u znak sećanja na sahranjene bebe, a prisustvovale su i porodice stradalih kao i članovi šire zajednice. Članovi porodice beba i odbornica Megi Harli položili su cveće na mesto gde je pronađena nova grobnica.

Candles are lighting up Royton Cemetery in Oldham tonight, where a vigil is being held for hundreds of stillborn babies and young children found in a mass grave pic.twitter.com/ElnDPpHYvg