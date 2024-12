PANIKA U SAD! U KALIFORNIJI PROGLAŠENO VANREDNO STANJE ZBOG PTIČJEG GRIPA: Registrovani slučajevi i u Viskonsinu i Luizijani!

Registrovano 649 zaraženih mlekara, od kojih su 313 prijavljene u poslednjih 30 dana, a oko 120 samo u jednoj nedelji.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je danas vanredno stanje zbog pretnje od epidemije virusa ptičjeg gripa, koji se prošlog meseca proširio na više od četvrtine svih mlekara u državi i prema poslednjim informacijama zarazio 34 osobe.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede SAD, do ponedeljka je registrovano 649 zaraženih mlekara, od kojih su 313 prijavljene u poslednjih 30 dana, a oko 120 samo u jednoj nedelji, preneli su američki mediji.

Uvođenje vanrednog stanja omogućava guverneru da poveća iznos novca koji može da potroši na suzbijanje virusa H5N1, koji je prvi put otkriven kod kalifornijskih krava u avgustu i od tada se proširio najvećom mlečno-proizvodnom državom u SAD.

California Gov. Gavin Newsom declares state of emergency over bird flu infections https://t.co/8f24Y6srZL

Svi ljudski slučajevi infekcije dosad su bili blagi, sve do srede, kada su savezne vlasti saopštile da je jedan stanovnik Luizijane hospitalizovan s verovatnom infekcijom ptičjeg gripa, što je prvi slučaj u SAD klasifikovan kao "težak", o čemu je Telegraf.rs ranije danas izvestio. Nešto kasnije je potvrđen i prvi slučaj obolelih kod ljudi u Viskonsinu.

Oboleli je bio izložen bolesnim i uginulim pticama za koje se sumnja da su zaražene virusom H5N1, navelo je odeljenje za zdravlje Luizijane. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), reč je o istom soju gripa koji je zarazio tinejdžera u Kanadi, ali ne i o soju koji je inficirao stoku.

BREAKING: Wisconsin reports its first positive human case of H5N1 bird flu pic.twitter.com/xE3UjLGW29