OVIH 50 MONSTRUMA JE SILOVALO ŽIZEL PELIKO! Kamiondžija, stolar, bolničar, mesar, pekar, otac: Njen suprug ih dovodio da je zlostavljaju (FOTO)

Dominik Peliko, čovek koji je godinama drogirao suprugu Žizel i dovodio 50 muškaraca da je siluju dok je bila u nesvesti, osuđen je danas na 20 godina zatvora.

U poslednja tri i po meseca, sve oči bile su uprte u sudnicu u Avinjonu u Francuskoj, gde se 51 muškarac našao na optuženičkoj klupi zbog mučnog slučaja masovnog silovanja Žizel Peliko (72), uključujući njenog supruga Dominika, koji je priznao da joj je redovno davao tablete za spavanje i lekove protiv anksioznosti, a onda na mrežama pozivao desetine muškaraca da je siluju dok je bila u nesvesti.

Kada je Žizel stigla na današnje izricanje presude, ispred suda je dočekana aplauzima i povicima podrške.

Žizel Peliko je u ranijem svedočenju na sudu opisala kroz koje strahote je prolazila.

Kako je razotkriven Dominik?

Istražitelji su za užas saznali tek 2020. godine, kada je Dominik uhapšen u supermarketu u Karpentrasu jer je snimao žene ispod suknji.

Kada je policija pretražila njegov telefon sa kamerom i opremu koju je čuvao u njegovoj kući, pronašla je sve slike zlostavljanja.

Među optuženima za silovanje njima su bolničar, novinar, zatvorski službenik, lokalni odbornik, vojnik, kamiondžija i radnici na farmi, a starosti su između 26-74 godine. Većina ih je živela na jugoistoku Francuske, u krugu od oko 60 km oko sela Mazan.

Ko su osuđeni za silovanje Žizel Peliko?

Siril Delvil (54), otac i mesar po struci, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u njenoj kući u septembru 2019. Osuđen je na 8 godina. On je priznao silovanje na sudu, navodeći da je tek kasnije shvatio da nije dobio Žizelin pristanak, već samo njenog "upornog" muža.

Lionel Rodrigez (44), radnik u lokalnom supermarketu u Karpantri i otac troje dece, proglašen je krivim za teško silovanje i osuđen na 8 godina. On je ranije priznao na sudu da je silovao Žizel 2. decembra 2018, ali da nije imao tu nameru i da je “trebao da ode kad je video da je ona u nesvesti”. Na sudu je navedeno da je Dominik prethodno odveo Žizel u kupovinu u taj supermarket kako bi Lionel mogao prvo da je vidi. U istom supermarketu je Dominik Peliko uhvaćen kako snima žene ispod suknji 2020.

Žak Kubo (72), bivši vatrogasac koji je radio i kao kamiondžija i držao piceriju, otac dvoje dece, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel i osuđen na 5 godina. On je ranije porekao silovanje na sudu. Rekao je da je bio “naivan”, da je mislio da je u pitanju igra i da će se Žizel probuditi. Priznao je da je dodirivao Žizel ali da je nije silovao.

Žan-Pjer Marešal (63), bivši kamiondžija, proglašen je krivim za pokušaj silovanja i teško silovanje i drogiranje svoje supruge. Osuđen je na 12 godina. On nije bio optužen za silovanje Žizel, već za korišćenje iste “tehnike” drogiranja i silovanja na sopstvenoj ženi i da je organizovao da je on i Dominik Peliko siluju zajedno. On je na sudu opisan kao Pelikoov “učenik”. Silovanja Žan-Pjerove žene – ukupno 12 – dogodila su se od 2015-2020. Žan-Pjer je na sudu priznao optužbe. Dominik je takođe priznao da je silovao Žan-Pjerovu ženu nekoliko puta i da žali zbog toga.

Vojnik Žoan Kavai (26) najmlađi kojem se sudilo, proglašen je krivim za teško silovanje i osuđen na 10 godina. On je imao 22 godine u vreme silovanja Žizel tokom dva odvojena dolaska u njenu kuću 2019. i 2020. Žoan je rekao sudu da je on “silovatelj jer zakon kaže tako”, ali da nije imao nameru da je siluje i da tada “nije znao šta je pristanak”.

Uge Malago (39), keramičar i otac dvoje dece, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u oktobru 2019. Osuđen je na 5 godina. On je porekao optužbe. Rekao je da nije znao da je Žizel bila drogirana i da nije gledao njeno lice već samo telo. Njegova bivša devojka Emili rekla je sudu da se plaši da je i nju drogirao i silovao.

Husametin Dogan (43), otac poreklom iz Turske, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u junu 2019. On je porekao optužbe na sudu ali je priznao da je Žizel “izgledala mrtvo”, ali da je mislio da je u pitanju igra i da se ona pretvara. Osuđen je na 9 godina.

Fabijen Soton (39), proglašen je krivim za teško silovanje Žizel i osuđen na 11 godina. On ima 16 prethodnih presuda zbog pljački, trgovine drogom, nasilja u porodici i seksualnog napada na maloletno lice, priznao je optužbe za silovanje Žizel u avgustu 2018, ali je rekao da nije otišao u njenu kuću sa takvom namerom. Rekao je da nije bio zainteresovan za scenario u kojem je žena onesvešćena jer “voli da ih čuje kako vrište”. Izvinuo se Žizel na sudu.

Matje Dartus (53), bivši pekar i otac, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel. On je bio optužen da je silovao Žizel sa Dominikom 3. oktobra 2020. Priznao je optužbe, navodeći da je tada bio drogiran i da je mislio da je u pitanju igra sa bračnim parom.

Andi Rodrigez (37), nezaposleni poljoprivrednik i otac, proglašen je krivim za teško silovanje i osuđen na 6 godina. On od ranije ima dve presude zbog nasilja u porodici i optužen je da je silovao Žizel na novogodišnje veče 2018. Rekao je da nije imao nameru da je siluje, i da je “mislio da je ona pristala jer mu je njen muž dao dozvolu”.

Simon Mikinez (42), građevinac i otac petoro dece, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel. On je živeo u paralelnoj ulici sa Pelikoovima u Mazanu i jedini je kojeg je Žizel prepoznala kad joj je policija pokazala video dokaze. Osuđen je na 9 godina.

Tijeri Postat (61), radnik za održavanje frižidera i otac troje dece iz Buš di Rona, proglašen je krivim za teško silovanje i posedovanje stotina slika zlostavljanja dece, nađenih nakon što je uhapšen zbog silovanja Žizel. On je priznao prvo, ali je porekao silovanje Žizel 21. avgusta 2020, navodeći da je prethodno imao slična iskustva sa parovima kad bi obično muž davao pristanak u ime žene. Osuđen je na 12 godina i doživotnu zabranu rada sa decom.

Žerom Vilela (46), bivši prodavac i otac, proglašen je krivim za teško silovanje i osuđen na 13 godina. On je bio u kući Pelikoovih šest puta od marta-juna 2020. kako bi silovao Žizel. Rekao je da je odlazio tamo jer “nije mogao da kontroliše svoje seksualne potrebe”, da je zavisan od seksa i da je Dominik Peliko to iskoristio.

Tijeri Parisis (54), bivši građevinac, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u julu 2020. Osuđen je na 8 godina. On je to ranije porekao i rekao da “ne razume kako ona nije osećala ili shvatala ništa”. On je bio pacijent na psihijatrijskom odeljenju kad je identifikovan u slučaju, zbog depresije nakon što mu je 18-godišnji sin stradao u nesreći.

Adrijen Lonžeron (34), bivši upravnik gradilišta iz Karpantre, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel i posedovanje slika o zlostavljanju dece. Osuđen je na 6 godina. On je opužen prošle godine zbog silovanje tri bivše partnerke i služi 14-godišnju kaznu zatvora. Porekao je silovanje Žizel u martu 2014, kad je imao 23 godine, navodeći da je mislio da je u pitanju igra. On je bio jedan od najmlađih na suđenju.

Žan Tirano (52), bivši krovopokrivač, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel 21. septembra 2018. Rekao je sudu da on “nije silovatelj” i da misli da ga je Dominik drogirao jer se ničeg ne seća. Osuđen je na 8 godina.

Reduan el Farihi (55), bivši bolničar koji je živeo u Avinjonu, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u junu 2019. Osuđen je na 8 godina. On je to ranije porekao, navodeći da je bio “žrtva trika”, da ga je Dominik “prestravio” pa nije mogao da ga odbije, kao i da nije znao da je Žizel drogirana već je mislio da se pretvara.

Patrik Aron (60), vlasnik video kluba iz departmana Gornjoprovansalski Alpi, proglašen je krivim za teško silovanje i osuđen na 6 godina. On je ranije priznao optužbe ali je rekao da je oklevao jer je gej i da je želeo da bude sa Dominikom a ne sa Žizel, pa ju je silovao ne bi li “zadovoljio” njenog muža.

Didje Sambuči (68), bivši kamiondžija i otac, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel 30 januara 2019, navodeći da je otišao u njenu kuću “isključivo zbog homoseksualnog susreta” sa Dominikom i da je mislio da se njegova žena pretvara da spava. Osuđen je na 5 godina.

Karim Sebavi (40), kompjuterski stručnjak, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel 27. juna 2020. Osuđen je na 10 godina. On je ranije tvrdio da je mislio da je u pitanju igra. Takođe je osuđen za posedovanje slika zlostavljanja dece, što je takođe porekao, navodeći da ih je “slučajno” učitao.

Vensan Kule (42), stolar, osuđen je za teško silovanje Žizel u dva navrata, u oktobru 2019. i januaru 2020. Porekao je silovanje, navodeći da je mislio da će se Žizel probuditi. Osuđen je na 10 godina.

Žan-Mark LeLup (74), bivši kamiondžija i najstariji od svih optuženih, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel. Osuđen je na 6 godina. On je to porekao u maju 2017, navodeći da je to bila “seksualna igra”, da je samo “slušao Dominikova naređenja” i da je mislio da će se ona probuditi.

Dominik Davi (45), kamiondžija, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u šest navrata, što je ranije porekao. On je rekao je da ga je Dominik kontaktirao u februaru 2015. navodeći da traži muškarca na “poklon” za svoju supurugu za Dan zaljubljenih.

Mohamed Rafa (70), bivši radnik diskoteke iz La Rošela koji je osuđen 1999. zbog silovanja svoje 17-godišnje ćerke, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u maju 2019. u vikendici njene ćerke na ostrvu Il de Re. On je to ranije porekao. Osuđen je na 8 godina.

Ahmed Tbarik (54), zubar sa troje dece, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u junu 2019, što je ranije porekao. Osuđen je na 8 godina. Rekao je “da je želeo nekog da siluje da ne da bi izabrao 57-godišnju ženu već neku lepu”.

Reduan Azogo (40), nezaposleni otac četvoro dece, proglašen je krivim za teško silovanje. On ima ranije presude zbog nasilja u porodici i provala. Dvaput je odlazio u kuću Pelikoovih ali je porekao silovanje. Tvrdi da je pitao Dominika da li je normalno što Žizel spava a da mu je on rekao da oni “vole to tako da rade”.

Mahdi Daudi (36), transportni radnik i otac iz Avinjona, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u oktobru 2018, što je ranije porekao. Osuđen je na 8 godina. Odgovornost je prebacio na Dominika za kojeg kaže da se predstavio onlajn kao par koji želi susret sa muškarcem.

Siril Bobi (47), kamiondžija, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel u novembru 2018. Porekao je to ranije, navodeći da je bio izmanipulisan.

Siprijen Kulira (43), kamiondžija i otac, proglašen je krivim za teško silovanje Žizel 2017. On je ranije to porekao, tvrdeći da ga je Dominik naveo da veruje da Žizel igra ulogu i da će se “pretvarati da spava”.

Među ostalim osuđenima su Kristijan Leskol, koji je dobio 9 godina, Nikolas Fransoa koji je osuđen na 8 godina i zabranjen mu je rad sa decom na više godina, Boris Molin – 8 godina, Filip Lelo – 5 godina, Žozef Koko – 3 godine, Nizah Hamida – 10 godina, Sajfedin Gabi – 3 godine, Roman Vandevel – 15 godina, Ludovih Blemo – 7 godina, Sedrik Graso – 12 godina, Sendrik Venzin – 9 godina.

Hasan Vamu, koji je osuđen na 12 godina je trenutno u bekstvu u Maroku. On je rekao istražiteljima da nema nameru da se vraća u Francusku.

