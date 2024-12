BAJDEN BROJI POSLEDNJE NEDELJE NA VLASTI: Predsednik SAD otpisao više od 50.000 studentskih kredita

Ovom odlukom ukupan broj osoba kojima je odobren otpis duga tokom njegove administracije dostiže gotovo pet miliona Addministracija američkog predsednika Džozefa Bajdena, objavila je danas da ukida studentske kredite za dodatnih 55 000 radnika u javnim službama.

Prema navodima Bele kuće, ovom odlukom ukupan broj osoba kojima je odobren otpis duga tokom njegove administracije dostiže gotovo pet miliona, preneo je Newsweek.

"Javni službenici kojima je danas odobren otpis duga uključuju učitelje, medicinske sestre, pripadnike oružanih snaga, službenike za sprovođenje zakona i druge radnike u javnim službama koji su posvetili svoje živote zajednici i koji napokon dobijaju olakšanje na koje imaju pravo prema zakonu", navodi se u saopštenju i dodaje:

