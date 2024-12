Pogledajte kako je uhapšen SAUDIJSKI TERORISTA KOJI JE IZVRŠIO NAPAD U NEMAČKOJ: U džipu pronađen i eksploziv (VIDEO)

Na snimku se vidi kako napadač sa podignutim rukama uvis izlazi iz vozila, džipa marke BMW.

Na društenim mrežama se pojavio i navodni snimak hapšenja Saudijca (50) koji je večeras izvršio teroristički napad u Magdeburgu na Boćićnom vašaru kada je usmrtio 11, a povredio više od 80 osoba.

Footage reveals the arrest of a 50-year-old Saudi Arabian suspect in the Magdeburg attack, where a BMW ploughed into a Christmas market crowd, killing at least 11 and injuring up to 80. An explosive device was reportedly found in the car.

Na snimku se vidi kako napadač sa podignutim rukama uvis izlazi iz vozila, džipa marke BMW. Policajac sa uperenim oružjem mu naređuje da legne na zemlju što ovaj i čIni.

Ubrzo na lice mesta dolaze dodatne policijske snage koje opkoljavaju napadača i hapse ga stavljajući mu lisice na ruke i odvode ga.

Prema nepotvrđenim informacijama u vozilu napadača je pronađena i eksplozivna naprava.

Security sources tell WELT the suspect in the Magdeburg Christmas market attack is a man born in 1974 from Saudi Arabia.



He reportedly rented the vehicle used in the attack shortly before it occurred.



(Unconfirmed images of the alleged suspect)