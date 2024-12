NOVI ZASTRAŠUJUĆI BILANS POKOLJA U NEMAČKOJ! Objavljene brojke koje lede krv u žilama! Još mrtvih, a više od 200 povređeno! (FOTO)

Najpre se govorilo i o jedanaest poginulih, a sumnjalo se i u postojanje drugog automobila i eksplozivne naprave. I jedno i drugo se pokazalo lažnim.

Nemačke vlasti su ažurirale broj žrtava posle napada u Magdeburgu. Do sada su potvrđena četiri smrtna slučaja.

Nešto posle 19 časova tokom jučerašnjeg dana, automobil se zaleteo u masu ljudi i vozio koseći sve pred sobom nekih 400 metara tokom obeležavanja božićnog vašara u ovom gradu. Kako tvrde svedoci, scena je bila zastrašujuća!

Najpre se govorilo i o jedanaest poginulih, a sumnjalo se i u postojanje drugog automobila i eksplozivne naprave. I jedno i drugo se pokazalo lažnim. Vlasti su tokom noći potvrdile da je dvoje poginulo i da je oko 60 povređeno u napadu.

Međutim , preko noći, brojka se promenila. Sada, jutro posle zločina, stižu nova saznanja.

Magdeburg Christmas market car attack: Saudi Arabian doctor, 50, who killed at least two is 'an ex-Muslim who ranted against Germany for Islamising Europe'

via https://t.co/3o9XcXAelT https://t.co/kqnwT33bqx