DESETINE LJUDI POGINULO U SUDARU AUTOBUSA, KAMIONA I AUTOMOBILA: Jezive scene sa mesta nesreće (FOTO)

Najmanje 30 osoba je poginulo u nesreći i požaru autobusa na jugoistoku Brazila u Minas Đeraisu, saopštila je vatrogasna služba.



"Vatrogasci su posle višesatnog rada uspeli da ugase plamen i izvukli 22 žrtve koje su bile zaglavljene u autobusu", navodi se u saopštenju i dodaje da je 13 osoba preživelo nesreću.

Nesreća se dogodila na putu između Sao Paula i grada Virotia da Konkvista na severoistoku. Oko 4.00 pukla je guma autobusa u vožnji, dok je vozač izgubio kontrolu nad volanom i udario u kamion.

🚨🇧🇷BUS AND TRUCK COLLISION KILLS 22 IN MINAS GERAIS, BRAZIL



A packed bus with 45 passengers blew a tire, causing the driver to lose control and collide with an oncoming truck carrying tiles. The bus burst into flames, leaving firefighters to rescue 13 survivors.



The crash… pic.twitter.com/QnXL1z0MRC